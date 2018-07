Sepulcre: “Firmamos la cesión de los derechos y ahora estamos cogidos por ahí”

El presidente del Elche y vicepresidente de la LFP, Jose Sepulcre, ha pasado por el programa Al Primer Toque, de ONDA CERO, con Héctor Fernández, y ha hablado del polémico canon que la LFP quiere cobrar a las radios y los nuevos horarios: “Los derechos fueron vendidos a Mediapro y en la actual situación económica, cuando la LFP ve que empiezan a descender los ingresos, trata de hacerse hincapié en ese canon a la radios. A mi me gustaria que se llegase a un acuerdo razonable. En su dia todos los que firmamos el G30, firmamos la cesión de derechos de TV y radio y ahora estamos obligados, estamos cogidos por ahí. Y no queda mas remedio que estar ahí. Las emisoras locales son las que dan soporte a los equipos más humildes y no pueden soportar ese canon. En los clubes modestos la afluencia cada vez es menor porque la gente se pone a las cuatro de la tarde a ver la tele y tiene fútbol hasta las diez de la noche. Pero el mayor ingreso de los clubes es por las teles, es la pescadilla que se muerde la cola. Debemos de buscar que las radios entren a los campos. Estamos yendo hacia un fútbol que se esta centrando en Madrid y Barça y el resto se esta despoblando”.

En los micrófonos del programa Al Primer Toque de ONDA CERO, el directivo ha analizado también la posibilidad de que la AFE vaya a la huelga de futbolistas en las primeras jornadas de Liga : “Estamos convencidos de que AFE y LFP deben llegar a un acuerdo. La competición se va al carajo por muchas razones, hasta que no haya un orden económico estricto esto se va al carajo. Competimos con clubes con impagos, leyes concursales... cada uno hace lo que quiere. Los que han subido están en concurso de acreedores y esto hace que la competición no este igual para todos”.