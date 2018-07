Pau Gasol en Al Primer Toque

El español no evitó ningún tema y dice que la situación del posible traspaso le tenía condicionado y que afectaba a su rendimiento: “La situación era bastante tensa. De mucha inseguridad y mucha incertidumbre. He intentado que me afectase lo menos posible pero a cierto nivel te condiciona”.

Confirma que ante un posible traspaso no puede hacer nada y que los jugadores son tratados como mercancía: “Es un negocio. No hay sentimientos. No puedes llegar a identificarte al cien por cien porque en cualquier momento pueden prescindir de ti y es algo que tienes que tener presente por muy difícil que sea. Porque puedes estar muy contento con tu situación, con el equipo y lo que menos piensas es en ser traspasado pero la posibilidad existe porque está totalmente fuera de tu alcance”.

Al final Pau Gasol no se movió de Los Ángeles Lakers y ahora puede centrarse en lo que más le gusta, jugar al baloncesto: “Ha sido una situación peculiar y difícil de llevar. Al final no me moví, la fecha límite pasó. Los rumores y las posibilidades de traspaso han quedado atrás de momento. Ahora a concentrarme en jugar a lo que más me gusta, lo que sé hacer mejor: intentar ayudar al equipo a ver si podemos luchar una vez más por otro campeonato”.

La situación del posible traspaso del de Sant Boi se viene arrastrando desde el mes de Diciembre, con el primer plazo de fichajes en el que Gasol estuvo con pie y medio en Houston. Al final la NBA lo paralizó: “No sé si ha habido alguna situación parecida en la historia de la Liga, que la NBA congele un traspaso. Prácticamente estaba traspasado a Houston. La NBA lo frena por algún motivo. Como ellos son copropietarios de los Rockets tenían algo que decir pero sí que es inaudito y no sé si se ha producido en algún momento de la historia”.

El que sí salió del equipo fue Derek Fisher, por lo que la capitanía la asume ahora Kobe Bryant, dejando a Pau como segundo capitán angelino: “Es un honor y un reconocimiento dentro del equipo y dentro de una franquicia tan grande como es la de los Lakers. Por eso tienes que seguir siendo positivo en el día a día y no dejarte llevar por las inseguridades que te puedan causar factores externos y no perder el control. Es lo que he intentado hacer en todo este proceso”.

No todo ha sido malo en esta difícil situación ya que Gasol ha recibido un gran apoyo de sus seguidores: “Lo más positivo ha sido el apoyo de la gente, de mis seguidores. Me han mostrado fidelidad y apoyo incondicional juegue donde juegue. Lo peor ha sido tener que vivir con ello cada día. Los rumores, la pregunta de la prensa que se repite una y otra vez y al final cansa porque yo no tengo ningún tipo de control”.

Con un posible cambio de equipo aparcado de momento, el español se centra en poder conseguir un tercer anillo con los Lakers: “Cada año es complicado. El año pasado éramos más favoritos que este año y las cosas se torcieron muy rápidamente y el resultado fue el que fue. Este año veremos si somos capaces de terminar la temporada regular bien, con buen pie y en la parte más competida, que son los playoffs, esperemos rendir al máximo nivel para poder avanzar. Ojalá podamos aspirar a otro anillo. Los rivales, cierto respeto, nos van a tener. Al final lo de estar en las quinielas es más secundario. Lo importante será que estemos a un buen nivel, sintiéndonos bien con lo que hacemos y con salud”.

Esta temporada ya ha tenido algo muy especial para Pau, como es ver a su hermano Marc en un All Star: “Es una sensación extraña verle en el All Star. Pero estoy muy orgulloso por verlo allí y por ver cómo ha evolucionado y ha llegado al nivel más alto. Ojalá hubiéramos podido estar los dos. No estaría mal, hay muchos jugadores de mucha calidad pero no es imposible”.

Fuera de la NBA, el gran reto de Pau Gasol es conseguir el ansiado oro olímpico en el mes de agosto en Londres: “Es algo que hace mucha ilusión. Es un objetivo enorme. Nos gustaría mucho conseguirlo pero somos conocedores de la dificultad. Ya lo hemos intentado dos veces, la segunda estuvimos muy cerca y a ver qué pasa en la tercera”.

Precisamente de uno de los compañeros de Selección que intentará conseguir esta medalla, Rudy Fernández y su lesión, también habló el catalán: “Espero que no sea nada. Que sea un procedimiento menor aunque la espalda siempre le ha dado problemas. Espero que con la operación no tenga que sufrir más de la espalda”.