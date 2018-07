"Si marco un gol obviamente no lo celebraré"

El internacional asegura que no lo celebrará, si marca un gol: “No, obviamente no lo celebraré, por respeto al club y a la afición que se ha portado tan bien conmigo en estos cuatro años. No lo celebraré. Todos los mensajes que he recibido y que estoy recibiendo desde que vine a Londres y ahora con el partido de Champions han sido buenos. Yo siempre he tratado de representar al Valencia lo mejor que he podido y no tengo ninguna mala palabra para la afición del Valencia porque siempre se han portado fenomenal conmigo”.

Preguntado acerca del favoritismo de los equipos españoles en la Liga de Campeones, Juan Mata no dudo en manifestar que Real Madrid y Barcelona son los grandes favoritos: “En la Champions, también son favoritos Real Madrid y Barça, lo que pasa que el Manchester City, el Manchester United o nosotros vamos a tratar de ponerles las cosas difíciles. Desde lejos se ve que Real Madrid y Barcelona tienen un grandísimo potencial en la Liga, pero ojalá que por el espectáculo pueda haber otros equipos entre los que esté el Valencia peleando”.

Finalmente, el futbolista español habló sobre la selección española y las palabras de su compañero en el City, David Silva, en las que aseguraba no sentirse importante en el combinado nacional: “Cada uno tiene una percepción o una sensación y en este sentido poco tengo que decir. Imagino que es una cosa que él sentía en ese momento que quiso transmitir y lo único que hay que decir es que nada va a perturbar el ambiente de la selección. Al final cada uno tiene una sensación, hay muchos jugadores en la selección que juegan en sus equipos normalmente y todos no podemos jugar. Pero todos remamos en la misma dirección”.