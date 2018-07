'No me voy seguro al Real Madrid. Está casi listo que me quede otro año el Atlético de Madrid'

Courtois ha asegurado que su continuidad en el Atlético de Madrid la próxima temporada está casi cerrada y que no fichará por el Real Madrid pese a los rumores que vinculaban al belga con el conjunto blanco: “Son cosas con las que no estoy contento porque no son verdad. Para mí está casi listo que me quede otro año en el Atlético de Madrid. Estoy feliz aquí y también en el Chelsea y por eso no me voy seguro al Real Madrid. Estoy en el Atlético, estoy muy feliz aquí y soy del Atlético”, explicó.

Courtois celebró los 109 años del Atlético de Madrid consiguiendo con sus compañeros la clasificación para la final de la Europa League: “Fue un partido difícil desde el principio, pero jugamos muy bien, con intensidad y tranquilidad y estamos muy felices de estar en la final. Es importante para mí ayudar al equipo con paradas y he hecho mi trabajo hoy, pero la defensa y todo el equipo hemos hecho muy buen trabajo”.

Para el portero belga del Atlético de Madrid, el gol de Adrián fue fundamental en el desarrollo del partido: “Fue un golazo el de Adrián. Todos estamos muy contentos porque fue un golazo muy importante para nosotros. Obligamos al Valencia a marcar tres goles y es difícil porque creo que tenemos una buena defensa y un buen equipo”.

Courtois también necesitaba cuajar una gran actuación para compensar los errores de los últimos partidos ante Real Madrid y Valencia y lo consiguió: “Después del partido contra el Real Madrid y contra el Valencia en casa, en el segundo gol me caigo y no puedo pararlo, por eso quería jugar bien hoy y tener la portería a cero, pero yo no soy lo más importante, lo es el equipo y estamos en la final”.

De todos modos, Courtois dejó claro que no hace caso a las críticas y solo se centra en seguir trabajando: “Hablo con nuestro entrenador de porteros y con el del Chelsea y ellos me dicen lo que hago bien y mal. Lo que dicen ellos y lo que dice el míster es importante para mí, no lo que diga la prensa”, concluyó.