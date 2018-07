Vicente del Bosque: “Ya veremos a ver si voy a recoger la medalla de oro del Real Madrid"

ÁNGEL RODRÍGUEZ.- ¿LE HAN CONCEDIDO LA MEDALLA DE ORO DEL REAL MADRID?

VICENTE DEL BOSQUE.-“No lo sé, no tengo ni idea”.



A.R.- ¿HAY FECHA PARA RECOGER ESA MEDALLA?

V.B.- “No lo sé, no lo sé”.

A.R.- CREO QUE POR CARTA LE COMUNICARON QUE LE HACÍAN SOCIO DE HONOR...

V.B.- “Sí, he leído una carta, que la tengo en casa. Ahora mismo no recuerdo, yo creo que de Socio de Honor. ¿No?”.

A.R.- PERO EN LA ASAMBLEA DIJERON QUE ERA LA MEDALLA DE ORO

V.B- “No lo sé”.

A.R.- ¿SERÁ DIVERTIDO ESE ENCUENTRO CON FLORENTINO?

V.B.-“No tiene mayor importancia”.

A.R.- ¿IRÁS A RECOGERLA?

V.B.- “Bueno, ya veremos a ver”.

A.R.- ANTES DE RECOGER UN PREMIO TIENES DERECHO A QUE TE PIDAN PERDÓN...

V.B.- “No, no. Vamos a ver, es un lío esto. Yo he hablado con Emilio Butragueño de este asunto y no voy a dar ni una explicación más”.





El seleccionador nacional, Vicente del Bosque, analizó la actualidad deportiva en los micrófonos de Al Primer Toque de Onda Cero y aprovechó la oportunidad para asegurar que los jugadores del Barcelona y el Real Madrid ya saben que tienen que defender su "imagen como futbolistas" en los Clásicos además de a sus clubes.

"Saben que es importante defender a sus clubes pero también su imagen como futbolistas", aseguró Del Bosque a raíz de los incidentes en los últimos clásicos y la posterior sanción a Mourinho y Vilanova.

El seleccionador reconoció también que conocía los problemas de Puyol durante su última lesión de rodilla y los momentos en los que pensó en retirarse.

"Es un chico ejemplar que llevaba tiempo sin venir. Sabía de sus problemas y había que ser optimistas. Afortunadamente tiene buenos médicos a su lado y todo se arregló".

Por último, Vicente del Bosque aseguró que no están pendientes de nadie a la hora de hacer las alineaciones de la selección y desmintió que clubes como Barcelona y Real Madrid presionen para que sus jugadores jueguen pocos minutos por el riesgo de lesión.

"No estamos pendientes de eso porque nos volveríamos locos. Los clubes se portan muy bien y no hay quejas desde los mismos. Tenemos una responsabilidad añadida desde julio de 2010 y debemos mentalizarnos para jugar dos partidos que son importantes para nosotros, al margen de la clasificación", concluyó Del Bosque.