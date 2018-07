"Soy humano"

SOBRE LA COPA DAVIS

“Nada es igual en una final de la DAVIS. Todo es diferente…. Lo que cambia es que juegas delante de tu público, o delante del público del rival. Esto es lo que hace que esta competición sea especial, y que la gente se sienta partícipe. Para nosotros siempre es una oportunidad única jugar delante de nuestro público, porque por desgracia podemos hacerlo muy poquitas veces durante el año”

“Vivir el ambiente que se vivó en Córdoba en la semifinales, y yo espero que aquí se repita o se supere, porque las sensaciones siempre son bonitas y ojalá que la pista se pueda llenar, y que el público nos anime y nos ayude. De Argentina viene dos mil y algo, y son ruidosos”

“El hecho de que se juegue para un equipo es una sensación distinta, y que personalmente a mí me encanta. Es una pena que el calendario esté tan apretado, que la competición de la DAVIS no hay cambiado nada desde hace tantos años, porque es una de las competiciones que aportan a uno mismo. Jugar en equipo, delante de tu público, me encanta. La convivencia del equipo durante la semana hace que todo sea más fácil, y los torneos a veces es difícil. El circuito se va haciendo más pesado. Al menos yo tengo la suerte de tener muchos españoles en el circuito”

“El año que viene va a ser muy complicado que pueda competir en la DAVIS, pero bueno, vamos a terminar ésta que es más importante y después ya hablaremos del año que viene”



SOBRE LAS CONDICIONES DE ESTA PISTA

“La verdad es que nosotros no buscamos una pista excesivamente lenta. Si no se consigue es por las condiciones climatológicas. Una pista un poco más rápida, que la pelota salte más, nos beneficia más a nosotros, o al menos eso creemos. Pero el tema es que estamos ya a comienzos de diciembre y el clima es el que es, hace un poco más de frío y hace que la pista sea un poco más pesada y se hace todo más lento. Pero a nosotros nos gustaría que fuese un poco más rápida”.



SOBRE SU ILUSIÓN PARA CONSEGUIR EL TÍTULO

“Vengo con ilusión. Los días de trabajo están funcionando bien. Hemos entrenado duro, llevamos muchas horas. La adaptación es siempre complicada y más viniendo de pista dura cubierta. Entre ayer por la tarde y hoy he mejorado mucho, y me voy contento con el entrenamiento”

SOBRE SU DESGASTE A FINAL DE TEMPORADA

“Es puro desgaste de competición, de la vida que llevo. No hay que obsesionarse. Yo estoy feliz. Después de esto me quedarán dos semanas y media para preparar la temporada siguiente. Me ha hecho falta en el MASTERS estar más preparado para competir, pero entrenando en Mallorca me había sentido muy bien. Este es el camino a seguir, y mejorar ese puntito más. Eso es lo que me hará empezar el año que viene con ese punto de explosividad que me ha faltado este final de temporada que he llegado un poco más desgastado”

SOBRE LAS DECLARACIONES DE YANNICK NOAH

“Viniendo de quien viene también afecta mucho menos. Al fin y al cabo uno busca publicidad y busca excusarse. Y te aseguro una cosa; Cuando Noah jugaba probablemente no pasaba controles Anti-Doping y nosotros pasamos controles semana tras semana”.



SU OPINIÓN SOBRE ALGUNOS MEDIOS FRANCESES

“Según qué medios franceses están muy obsesionados con el tema del dopaje; y no entienden que nosotros estamos más controlados que delincuentes, esta es la realidad. Yo no entiendo el deporte con dopping, y ninguno de mis compañeros del circuito. Pero muchas veces desde según qué países y según qué medios se deja de valorar el esfuerzo, el trabajo, y tirar a lo sencillo, a achacarlo a que se hacen trampas. “Nosotros no hacemos ninguna trampa y el que lo haga que sea castigado, nada más”.



SOBRE SU TEMPORADA

“Si hablamos a nivel personal, sería una forma fantástica de terminar el año, después de un año... (ríe). El año ha sido bueno, lo que pasa es que cuando uno hace un año como el que yo hice el año pasado, es evidente que el siguiente año no se puede repetir. Y este año he hecho tres finales de Grand Slam, he ganado una, he hecho diez finales en otros torneos, y estoy en la final de la Copa Davis. El año está siendo muy bueno. ¿Uno ha sido mejor que yo? Sí, habrá que aceptarlo y habrá que trabajar para tratar de coger ese punto que me ha hecho falta en según qué fases del año. Pero El año ha sido bueno y sería de una arrogancia importante no valorar el año que he hecho porque me consideraría mejor de lo que soy”.



SOBRE LO POSITIVO Y LO NEGATIVO DE LA TEMPORADA

“Lo peor de la temporada es que han habido momentos que me ha faltado aguantar una bola más. Seguir luchando una bola más, y sobre todo contra Djokovic. Y lo que pasa es que soy humano. Esto ha sido lo negativo. ¿Lo positivo? Lo positivo es que todas las derrotas, sin excepción, las he aceptado perfectamente”.



SOBRE SU PASIÓN POR COMPETIR

“Lo que quise decir es que desde el Shangai de China me he encontrado un poco falto de ilusión por competir. Pero es lógico. Llevaba mil partidos sin parar, jugando partidos muy buenos, aceptando derrotas complicadas y volviéndome a levantar. Yo me veía bien, pero mentalmente fatigado también. Seguramente mi cabeza dio por terminado el año en aquel momento. “Por eso dije que me había faltado un poco de pasión por competir en aquellos partidos. Pero estoy seguro de que aquí no me pasará”.

SOBRE SI NECESITA DESCANSO

“Compites con la máxima exigencia de 1 de enero a 4 de diciembre y este es el problema. Lo digo abiertamente porque es algo que se puede solucionar y se tiene que solucionar. Y llevamos años trabajando para intentar cambiar eso, para llevar una vida deportiva un poco mejor. Ningún otro deporte tiene una exigencia de calendario como la que tenemos nosotros. Yo estoy contento de trabajar para las siguientes generaciones, pero también me gustaría conseguir algo para nuestra generación y que nosotros nos beneficiemos también de este trabajo que llevamos haciendo tantos años”