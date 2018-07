Simeone: “Los dirigentes del Atlético de Madrid están haciendo un esfuerzo por retener a Falcao”

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, recalcó que el delantero colombiano Radamel Falcao tiene "contrato" y que está "cómodo" en el equipo rojiblanco, subrayando que el club "está haciendo un esfuerzo" porque siga el año que viene.

"Estoy tranquilo porque hay una estructura de trabajo buena de estos seis meses, y a partir de las necesidades del club y del equipo iremos a buscar lo mejor"

"Radamel tiene contrato, se le ve cómodo, es importante dentro del grupo y ojalá podamos seguir contando con él", indicó Simeone en declaraciones al programa Al Primer Toque de Onda Cero, donde resaltó que "sin duda", el Atlético "está haciendo un esfuerzo" por mantener al sudamericano, al que el 'Cholo' considera "importantísimo".

"Ojalá todo sea lo mejor para Radamel y para nosotros, porque es una pieza clave", sentenció. Además, reconoció que ha "charlado, con tranquilidad" con Miguel Angel Gil Marín, para establecer "un poco la idea a proseguir" con lo diseñado en sus primeros seis meses.

"Estamos bien, en la misma idea, buscando encomendarnos al equilibrio, sobre lo que venimos mostrando en el trabajo, manteniendo una base sólida que nos permita seguir creciendo", afirmó.



"No me preocupa nada de lo que hemos hablado, aunque tranquilo no se puede estar nunca. El Atlético salio séptimo y no ganando la Europa League el año pasado y se fueron Forlán y el 'Kun' y llegaron Falcao, Adrián, Diego o Arda. No hay por qué preocuparse, hay que esperar, estabilizar lo que hemos charlado", zanjó.



De todos modos, el 'Cholo' confesó que es "difícil tener insustituibles" porque puede venir un club "con cien millones de euros". "Hay que trabajar en pos de estructura y ser más competitivos en la gente que pueda venir a sumarse. Que vengan pocos, pero buenos", indicó en relación a posibles fichajes.



El argentino también se refirió a Diego Ribas, "un crack". "Pero no es nuestro, dependerá de todo lo relacionado a él. Estaría contento de que encuentre la mejor solución, se merece que vaya donde sea querido y respetado", advirtió.



Ahora, desea empezar el 4 de julio "con todos", cedidos incluidos. "En base a las necesidades del equipo y el club iremos viendo lo mejor para todos. Cuando sales campeón hay que potenciar al equipo y todo lo que venga debe potenciarlo, hacer competitivo al equipo y que les sirva a los jugadores para seguir ganándose su sitio y a nosotros para no tener compromisos con nadie", apuntó.



"Los chicos siguen defendiendo la camiseta

Por ello, el técnico 'colchonero' destacó que los objetivos para el año que viene se irán "trazando cuando se vaya cerrando la plantilla" y que "dependerá" de los canteranos ganarse un sitio. "La realidad es trabajar, ver en qué se puede mejorar y ver en qué se puede crecer", agregó.



Sobre la experiencia en Colombia, Simeone se mostró satisfecho. "Los chicos están fantásticos, y después de un campeonato larguísimo, con toda la exigencia que han tenido, siguen defendiendo la camiseta, y en los dos amistosos han mostrado actitud y compromiso por llevarlos adelante de la mejor manera", dijo, feliz porque su equipo "tiene identidad, y va a un amistoso en Colombia y tiene las mismas ganas de ganar".



Finalmente, el 'Cholo', que no descartó haber jugado algún papel en la marcha de Milinko Pantic, entrenador del Atlético 'B', admitió no querer tener más poder en el conjunto rojiblanco. "Los que quieren controlar todo no controlan nada. Esto es un equipo, para crecer tienes que dejar trabajar a la gente", sentenció.