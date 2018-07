Rafael Gordillo: " Vicente del Bosque siempre es correcto y no creo que falte"

VAYA ARRANQUE DE TEMPORADA DEL BETIS

"Nadie se lo esperaba. Pensar que se iban a ganar los cuatro primeros partidos era algo difícil. Ganamos los primeros cuatro partidos y que nos quiten los bailao. Además esos puntos ya no nos los puede quitar nadie. Estamos ahí y vamos a seguir con nuestra manera de jugar y de pensar. .



¿CONSIDERA QUE TIENE OPCIONES EL BETIS DE GANAR EN EL BERNABEU?

"Todo equipo que sale a un campo siempre tiene en mira intentar ganar el partido, sabiendo que el contrario que tienes ahí es complicado y muy difícil que pierda puntos en su estadio. Hay que salir como el equipo sabe jugar. Si ellos tienen un día malo y nosotros un poquito mejor, tendremos oportunidad de hacer algo. Pero es un campo muy complicado. Lo mismo te llevas el saco y te meten una manita".

FIRMARÍA UN EMPATE...

"Ahora mismo. Arañar un punto en el Bernabeu es para nosotros muy importante. Lo que no podemos hacer es decir vamos allí y... Sabemos que jugamos con uno de los equipos más importantes del mundo. Si nos sale bien, le podemos crear problemas".

¿QUÉ OPINA DE LA POLÉMICA POR LA MEDALLA DE ORO CONCEDIDA POR EL REAL MADRID A VICENTE DEL BOSQUE?

"No me ha tocado a mí. Es una medalla muy light, muy irregular. Pero yo creo que Vicente del Bosque siempre es correcto y no creo que falte".