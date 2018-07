Rafa Benítez: “¿Mi futuro? Sé cosas pero no voy a decir nada del Madrid porque no debo hacerlo”

Rafa Benítez ha querido envíar ánimos a Tito Vilanova, “la salud es lo que más se aprecia y se valora, es una noticia triste en este caso le conozco y aún es más triste”. Pero cree que Tito “tiene un carácter fuerte y luchador y esa es la clave”. El técnico madrileño ve muy importante atender a los enfermos, y más en esta época del año, por eso “mañana iremos a un hospital a ver a los niños enfermos, ves sus caras y es algo que no tiene precio”.

El entrenador del Chelsea nos habla de su carrera como entrenador, “he estado 20 años en España y 6 aquí, y es un lugar muy agradable pero tienes que adaptarte, si no lo haces es muy difícil traer futbolistas, la familia no se adapta…” El equipo “tiene mucha tradición, es todo muy entrañable, es un sitio muy bonito. En Inglaterra el futbol se vive de otra manera y es muy bonito entrenar aquí”. Benítez es consciente de que su recibimiento no fue el deseado por su pasado en el Liverpool, pero “tengo un reto que es intentar ganar y hacer las cosas bien, es cuestión de tiempo convencer a muchos. Si conseguimos triunfos será más fácil convencerles”, dice estar “tranquilo, a veces no entiendo los cánticos, estoy centrado en el partido y no sé lo que pasa en la grada”.

El equipo londinense viene de perder la final del mundialito de clubs ante el Corintians, “era la tercera final que disputaba y quería darle mucho énfasis. La gente desde la distancia no tiene la perspectiva real, me hace mucha gracia los especialistas desde España que coleccionan videos y hablan de los partidos en Inglaterra y saben de la misa en la mitad. El Corinthians llevaba 15 días allí entrenando sólo para eso”.

Fernando Torres es uno de los jugadores más agradecidos por la llegada del técnico al Chelsea y se espera que esto le haga mejorar el rendimiento. Benítez nos cuenta que “Fernando está trabajando muy duro, tengo la facilidad de hablar con él en Español, pero aún puede mejorar y él lo sabe. Estamos haciendo pequeños ajustes en la plantilla y de motivación y Torres está intentando ayudar mucho al equipo, su principal trabajo tiene que ser de ataque y estar lo más cerca posible del área”.

La Premier y la Liga siempre se han comparado, que si una es más técnica, la otra más física… En la liga inglesa “en cualquier partido y cualquier competición aquí puede pasar de todo. Vas a un campo donde el contrario empuja y puede pasar cualquier cosa. Da igual que seas muy bueno”.

Es conocido que la relación de Mourinho y de Benítez no buena, “al principio no había rivalidad, la rivalidad fue luego”, pero le “tengo mucho respeto y prefiero no hablar de ningún entrenador y así no me mojo, no me conviene mojarme mucho, pero “cuando llegamos a la disputa por el primer puesto empezaron los problemas”. A esa rivalidad se sumó unas declaraciones del central del Inter, Materazzi, pero “si le conoces no te harían daño sus palabras, cualquiera que le conoce sabe cómo actúa. Habla con cualquiera que le conozca y sabrás por qué lo digo” Sobre su paso por el club italiano, del que fue cesado a los pocos meses, “se me prometió hacer fichajes pero no se hicieron”. Al final, “el tiempo te da la razón pero no se recuerda porque no interesa”

Antes de su fichaje por el Chelsea se especuló con un posible retorno al Valencia pero el míster reconoce que “no he tenido ningún contacto oficialmente con ellos, si se hubiese dado todo dependería de las condiciones”. El entrenador ha “escuchado ofertas de equipos por respeto y las he rechazado porque no podía cumplir las aspiraciones que tengo”.

Rafa Benítez no ha querido hablar de un futuro ligado al Real Madrid, “cuando acepté esta propuesta lo hice porque creo que es una buena alternativa, el año pasado sabía que había que esperar a que llegase la oportunidad, no voy a decir nada del Madrid, pero no lo voy a decir porque creo que no debo hacerlo”. Además, le sorprende “la diferencia con el Barça, hablamos de dos equipos de muchísimo nivel” aunque esa diferencia la está marcando un jugador, “Messi es increíble, es una cosa excepcional”, Cristiano “físicamente es más fuerte que Messi, tiene muchos aspectos buenos pero Messi marca goles y más goles”.

Por último, Rafa Benítez no ha negado que “me gustaría entrenar a la Selección. Es muy atractivo sobre todo ahora que lo están haciendo tan bien, aunque como entrenador me gusta el día a día como seleccionador es cada tres meses”.