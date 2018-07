Pochettino: 'Me gusta mucho Mourinho, reconozco que tengo debilidad por él, me parece un gran entrenador'

Al encontrarnos en el estadio de Cornellá –El Prat, el entrenador nos cuenta que ‘la presión existe porque desde el 2009, que estamos jugando aquí en este estadio, los contrarios sienten mucho esa presión’ pero en contra ‘cuando hay un murmullo el futbolista lo siente más que en otro estadio’.

El comienzo de los periquitos en la Liga no ha sido el esperado, ‘Hay un poco de impotencia, de frustración, porque hemos hecho méritos para estar en la tabla de posiciones con más puntos’. Apela a la unidad del equipo para salir adelante, porque ‘en estos momentos de dificultad es cuando un grupo crece’, pero admite que ‘el equipo lleva la misma línea que todos los años, con las mismas dificultades’. Además, este fin de semana se enfrentan contra el Rayo y sobre lo que pueda pasar, ‘el responsable máximo soy yo sobretodo de los resultados negativos’.

En lo deportivo, el míster nos ha hablado del fichaje de Samuel Longo, que ha empezado a buen nivel pero ‘es un jugador joven que tiene que crecer, madurar, que tiene que fallar muchos goles. Para nosotros es un jugador fundamental, digamos el Osvaldo de turno’ Además, quiere apostar por la cantera para esta temporada aunque es consciente de lo difícil que es que un jugador del filial triunfe: ‘Hacer debutar a jugadores es fácil sólo hay que darles la oportunidad unos minutos, lo más difícil es después soportarles, sabemos que tienen que madurar y cometer errores’

También ha querido valorar el trabajo de su vecino en el Barcelona, Tito Vilanova ya que ‘tiene mucho mérito lo que está haciendo. No es fácil coger un equipo que lo ha ganado todo con la imagen de su entrenador sobredimensionada’, aunque no cree que pueda ‘alcanzar los niveles de Guardiola’

Pochettino también habló sobre el técnico del Athletic, Marcelo Bielsa, que le hizo debutar en primera división con 17 años. Del técnico nos cuenta que ‘es una persona especial, muy clara con sus ideas, intransigente en muchas cosas’ y para Pochettino ‘ha sido una de las personas más importantes en mi vida profesional’.

Sobre que entrenador le gusta más, si Mourinho o Guardiola, ‘me gusta mucho Mou, tengo que reconocer que tengo mucha debilidad por Mou me parece un gran entrenador, gestor, director de equipo y no sólo por cómo actúa como entrenador sino también por sus resultados, le acompañan y no es por casualidad. A mi me gusta el fútbol de Mou. Respecto a sus enfrentamientos con el Barça, ‘hemos sabido jugarle en muchos partidos, más allá de que el nivel es bastante lejano en calidad, pero hemos hecho muy buenos partidos, hemos estado a puntos de hacerles mucho daño. En ocasiones hemos sido superiores hemos merecido más y no lo hemos logrado'.