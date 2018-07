Pellegrini: 'No voy a ser el juez de Mourinho'

El entrenador del Málaga, Manuel Pellegrini, ha pasado por los micrófonos de Al Primer Toque para repasar la actualidad del equipo andaluz. Este fin de semana juegan el último partido del año ante el Real Madrid, ex equipo del entrenador chileno.

Este fin de semana el Málaga juega su último partido del año contra el Real Madrid, ex equipo de Pellegrini, 'No creo que vaya a ser el juez de Mourinho por el partido de este fin de semana, ni nos lo tomamos así ni estamos preocupados por lo que pueda pasar en el Real Madrid”. Jugar contra el conjunto siempre es especial y “para nosotros es un partido muy importante”. “Hemos tenido varios enfrentamientos con ellos. El primero fue muy duro por mi pasado. El Real Madrid sigue siendo el equipo más potente, el equipo favorito, está pasando un momento complicado y el domingo intentaremos hacer un buen partido. Sabemos que es muy difícil”. Sobre el recuerdo le queda de la casa blanca, fue el cariño de la gente y su apoyo. Hacían encuestas inmediatamente después de haber sido eliminado de las Champions y la gente me apoyó”. Además, “estoy muy agradecido a todos los jugadores del Real Madrid porque hicimos una temporada genial. Casi todos sabían que yo estaba fuera desde el mes de octubre”.

Sobre la situación extradeportiva de su equipo, “tengo mucha esperanza en que el proyecto se retome en base a lo que se ofreció cuando llegué”. “Estoy muy contento en Málaga por la calidad de vida. Ojalá el proyecto continúe y siga así. Si es así yo seré el primero que estará al frente” “Soy optimista, ojalá se pueda continuar”.

El entrenador no se ha olvidado de su compañero de profesión, Vilanova, “ojalá que lo pueda superar en poco tiempo”. “El fútbol genera mucha pasión pero hay cosas mucho más importantes y una de ellas es la salud”.

Una de las malas noticias deportivas del verano, fue la venta de Cazorla, pero “hay muchos clubes que tienen que desprenderse de sus grandes figuras a excepción del Barça o el Madrid, por eso hay tanta diferencia entre ellos y el resto”. “Económicamente si el club tiene que hacer un cambio en base a lo que se había propuesto había que vender a Santi Cazorla” “Lo de Santi fue inexplicable fue un momento de crisis aguda en el club”. “La salida de Cazorla en el momento y la cantidad en que se hizo fue un despropósito”. Pero tras la salidad del asturiano, Isco ha cogido las riendas del equipo aunque para Pellegrini "nuncaa un buen jugador se ha beneficiado de que se vaya otro buen jugador. Al revés, Isco hubiese crecido más con Santi Cazorla al lado”. “Ningún jugador retrocede por jugar al lado de otro gran jugador”.

El equipo cambió mucho en el mercado de verano y "no es fácil meter nueve jugadores nuevos al equipo. Ya están insertados y tenemos una seguridad que el año pasado no teníamos” “Joaquín es un buen jugador y tiene que tener más libertad y no estar arrinconado”.