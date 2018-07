Radamel Falcao en Al Primer Toque

VICTORIA ANTE EL ATHLETIC DE BIELSA

“Hicimos un muy buen trabajo ante un rival que está teniendo un gran nivel en Europa. Hicimos los goles en el momento justo y supimos mantener el resultado para situarnos de nuevo cerca de Europa”

“Para hacer goles me han traído al Atlético. Esta temporada ha sido buena, pero no ha sido fácil. El equipo ha sufrido por momentos, pero estamos levantándonos y vamos a dar más”

NOTA A LA TEMPORADA DEL ATLETI

“Hay que ponerla cuando acabe la temporada cuando sepamos en qué lugar acabamos y qué objetivos conseguimos”

SU ADAPTACIÓN A ESPAÑA

“Todo cambio lleva un proceso de adaptación, pero la gente de la institución me han hecho sentirme muy cómodo. Los goles han sido fundamentales para mi confianza y para que el grupo la tenga en mí”

EL PÚBLICO DEL VICENTE CALDERÓN

“Me exigen porque saben que puedo dar más. He escuchado apoyo y a veces reprobaciones en momentos en los que el equipo no andaba bien. Necesitamos que nos levanten cuando podamos flaquear para que los rivales puedan sentir que son visitantes en el Calderón”

EL VESTUARIO

“Llegar a un club con el vestuario que tiene el Atleti me hace un afortunado. Tengo a mi lado buenas personas, amigos… Compartimos cosas fuera de lo futbolístico y eso hace que los resultados sean mejores. Los frutos en el campo se van a ver”

EL AT. MADRID

“No me ha sorprendido nada del club. Era como lo veía desde la distancia, porque en Sudamérica la Liga española se sigue bastante. Era un reto importante en mi carrera porque siempre creí que es uno de los grandes clubes de España. Es un club que puede ser aún más grande. Tiene una gran afición y con buenos partidos y campeonatos, el Atlético puede crecer todavía más”.

SU FICHAJE DESDE EL OPORTO

“En mi país, el 99% de las personas pensaba que era un error dejar el Oporto por el Atleti. Decían que no era un club grande y que yo no haría más de doce goles en la temporada. Con mis números estoy hablando sin necesidad de haberles respondido verbalmente”

AGÜERO Y FORLÁN

“Yo tenía claro que no venía a hacer olvidar a Agüero ni a Forlán. Sabía que nos compararían, pero yo he venido a hacer mi camino y a dejar una huella en la institución. Las comparaciones son normales. Espero, con mi trabajo, ganar mayor credibilidad. No me pongo límites, solo trato de ponerme objetivos personales y superar lo que hice la pasada temporada”.

SU FUTURO EN EL AT. MADRID

“El Atleti tiene un potencial enorme. Si logramos hacer un equipo fuerte y pelear con los grandes de España y Europa, el Atleti es un equipo para quedarme muchísimos años”.

DIFERENCIA CON EL REAL MADRID

“Es evidente que en los últimos años el poder económico del Real Madrid le ha llevado a tener un equipo muy fuerte y contra eso no se puede competir. Tenemos un buen plantel, pero no queremos vivir a la sombra de lo que haga el Real Madrid. Queremos centrarnos en nosotros y hacer un equipo fuerte para que esa diferencia no se vea en las próximas temporadas”.

ÁRBITROS

“No debe ser fácil para los árbitros esta situación. También es nuestra culpa. Yo pienso que cuando se equivocan lo hacen porque son humanos, no porque quieran intervenir en el desarrollo del campeonato. No sé si los árbitros favorecen al Real Madrid o al Barcelona”.

SIMEONE

“Lo tuve en River Plate. Cuando él llegó, nos marcó a muchos jugadores por su forma de ser. Nos hizo crecer en nuestra carrera”

HIGUAÍN

“También coincidí con él en River Plate. Jugamos y entrenamos juntos en divisiones inferiores. El día que él debutó como profesional yo también jugué ese partido. En Madrid hemos hablado, pero por el calendario, a veces no nos da tiempo a reunirnos”.

SU ETAPA DE ESTUDIANTE

“En Buenos Aires empecé a estudiar Periodismo. Es buen trabajo… Viajan, no tienen presión… (entre risas)”

SU PADRE

“Mi padre jugaba como central. Verlo a él me convenció para ser jugador de fútbol. Siempre lo acompañaba a los entrenamientos. Me puso Falcao por el futbolista brasileño”

EL FALCAO MÁS PERSONAL

“Soy cristiano y creo en Jesús. Trato de llevar una vida de acuerdo a la palabra de la Biblia. Rezo antes de los partidos, leo la Biblia y hablo con Dios. Le estoy muy agradecido por hacer lo que me gusta”.

EL DERBI CONTRA EL REAL MADRID

“Ojalá que podamos ganar el partido. Lo vamos a dar toda para hacerlo. No tenemos que vivir pensando en el Madrid. Tenemos que pensar en nuestros objetivos, que son la Europa League y ponernos en puestos de Champions”.

MESSI

“Soy un afortunado de ser contemporáneo de Messi. Él, Ronaldo,… poder verlos y jugar contra ellos… A mis nietos les diré que jugué contra ellos”.

VILLAS-BOAS

“Es un gran entrenador, excelente persona y seguro que el fútbol le da una revancha. Lo tiene todo para ser un gran entrenador”

EQUIPOS EN LOS QUE PUDO JUGAR

“A principios de 2008 estuve a un paso de ir al Dépor y en 2009 al Zaragoza, pero al final fui al Oporto. El Ajax, siendo pequeño, también se interesó por mí, pero antes de los quince me fui a Argentina a River Plate”

PEREA, COMPAÑERO DE EQUIPO Y SELECCIÓN

“Su actitud suma mucho en el plantel. Si no le toca jugar lo afronta con humildad. Es un ejemplo para todos por la trayectoria que tiene. Para mí ha sido muy importante encontrármelo en el Atlético de Madrid. Me ha dado buenos consejos”

LA VIDA EN MADRID

“A mi esposa y a mí nos ha encantado, aunque no la hemos podido disfrutar porque no tengo tiempo. Me gustaría conocerla profundamente”

EUROPA LEAGUE

“Con las lesiones que hemos tenido… los jugadores que han salido lo han hecho bien. Esta plantilla responde cuando se le necesita y esperemos que podamos llegar hasta el final luchando”

EL TEST DE AL PRIMER TOQUE

¿Con qué pierna izquierda se quedaría para buscar el delantero perfecto?: “Messi”

¿Con qué pierna derecha se quedaría para buscar el delantero perfecto?: “Ronaldo”

¿Con qué cabeza?: “La mía no va mal (risas)”

¿Tiene mote?: “Courtois me dice ‘toli’ y yo a él también (entre risas)”

Si ganan al Real Madrid, ¿cómo lo va a celebrar? Comprométase con Al Primer Toque: “No puedo prometer cómo lo voy a celebrar, pero lo voy a celebrar mucho”

¿Qué prefiere: clasificarse para Champions o ganar al Real Madrid? “Las dos cosas”

Romario decía ‘cuanta más fiesta, más goles’: “Tenía un cuerpo privilegiado, yo no… (risas)”

¿Mourinho o Guardiola? “Yo estoy muy a gusto con el Cholo”

¿Qué le parece que un español como Piqué les haya arrebatado a una colombiana como Shakira? “(Risas) Bien por Piqué”