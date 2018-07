"Me da mucha rabia que siendo historia tan reciente del Atlético, la imagen sea esta"

La entrevista ha arrancado con la valoración de Quique sobre las declaraciones del Uruguayo: “Me da mucha pena y rabia que siendo historia tan reciente del Atlético de Madrid, y habiendo conseguido cosas tan importantes que la imagen que tengan que escuchar los atléticos sea esta y me da mucha rabia y pena que no se haya podido hablar mucho antes cuando tiempo hubo para hablar. Hay algo que no se va a cambiar, que es la historia. Hemos ganado competiciones, hemos hecho más grande al Atlético, hay que compartir ese instante, esa fotografía, y todo lo que se quiera rescribir me parece que no tiene lugar, y sobre todo, rescribir la historia de otro”.

Diego dice que al final el problema era personal: “En ningún equipo he tenido problemas personales con nadie y sí he sido exigente con los futbolistas. Igual no se ha encontrado antes con esa situación. Era una temporada distinta para él, venía de un galardón importante en un mundial, tenía que volver a meterse en el barro y en una situación que tocaba ser protagonista y él decidió que iba a pensar, juguetear, coquetear más con la posibilidad de jugar o no. Yo por ahí di opciones, es el cuarto o quinto jugador que más jugó pero luego acabó por no hacerlo, cuando entendí que había jugadores que tenían mejor actitud y disponibilidad”.

Gil Marín declaró que ambos habíais sido egoístas y que los dos saldríais del Atlético pero “lo mío estaba muy claro, era un ciclo corto, de dos años, las cosas que había que hacer ya estaban hechas, incluso me quedo con un proyecto de cantera que era bonito, habíamos cambiado algo de la filosofía del Atlético y las cosas se quedaron como se tenían que quedar. El ciclo del jugador lo tiene que medir el club. No hubo ningún acto egoísta y personal. No lo he tenido nunca y no lo voy a tener. Forlán no es el único jugador grande que he tenido: He tenido a Silva, Aimar, Villa, Kun, Reyes... con todos tengo una excelente relación”.

En las declaraciones de Forlán se deduce que la relación entre jugador y Quique eran buena hasta prácticamente el final: “Hay dos temporadas muy diferenciadas. La primera nos ven como un cuerpo técnico salvador, pasamos de casi el descenso a jugar tres finales en muy poco tiempo. La segunda, es una temporada muy diferente, de medir mucho, demasiadas charlas, supuestos, que se tienen que dar por hechas y hubo que dar muchas explicaciones. Al final diferente para el jugador y para el cuerpo técnico”.

Forlán ha reconocido que se equivocó en alguna cosa y Quique cree “con el tiempo, se verá. Este fue un conflicto que se pudo resolver con mucha antelación, porque yo tenía mis intuiciones de cómo se iba a desarrollar la temporada y este jugador, y entendía que podía haber tenido otra resolución. Las cosas no se solucionan solas”.

Sobre los problemas en todos los equipos que dijo Forlán que Quique había tenido, “eso es muy fácil. Me molesta que me rescriban la historia. Ahí están las aficiones, jugadores, clubes y poco más hay que hablar”.