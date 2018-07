El portugués reconoció que va a ser un día muy especial y que se sentirá como en casa: “El día de la despedida ya fue súper complicado. Fueron tremendos los sentimientos y las sensaciones. Creo que en el partido lo volveré a sentir. Sigo teniendo un cariño muy especial por toda la gente del club. Desde utileros, pasando por aficionados a la gente que sigue trabajando allí que seguimos hablando. Y poder volver y enfrentarme al Atleti va a ser un día muy especial y también volver a casa. Porque para mí el Atleti es una casa”.

Simao lleva esperando este partido desde el día del sorteo de Dieciseisávos y ha hablado de él con varios ex compañeros: “Tanto nosotros como el Atlético teníamos partidos complicados ante la Lazio y el Braga. Pero por fin he conseguido lo que quería: volver a Madrid a jugar contra el Atleti, volver a casa. El día del sorteo me llegaron muchos mensajes. Sigo teniendo muchos amigos en Madrid. Hablo con Perea, Domínguez, utileros y gente del club”.

El que fuera capitán rojiblanco y estandarte del club, dice que no lo celebrará si marca en el Calderón: “Si marco en el Calderón no lo celebraré. Por respeto a la afición y a los compañeros y aunque sea muy importante para mí marcar no lo haré. Se merecen todo mi respeto y mi aprecio. No lo celebraré”.

El extremo del conjunto turco, manifiesta que ve mejor al Atlético de Madrid desde la llegada de Simeone, y que amigos de la plantilla le han confesado estar encantados con el técnico argentino: “Al Atlético lo veo ahora más a la imagen del entrenador. Un equipo comprometido, con los jugadores peleando y jugando como equipo. Tácticamente han mejorado mucho. Va a ser un partido duro. De lo que he hablado con jugadores, están encantados de tener a Simeone de entrenador y de estar en el buen camino. Creo que el Atlético tiene que estar siempre entre los cuatro primeros”.

Por último Simao, nos habló del momento complicado en el que se encuentra el conjunto turco y del ambiente que se pueden encontrar los madrileños en el partido de vuelta en Estambul: “Estamos pasando un momento muy complicado. Tenemos muchos jugadores lesionados porque somos el único equipo en Turquía que está jugando tres competiciones. La Liga empezó más tarde por el problema que tuvimos el año pasado aquí y estamos jugando cada tres días. Es impresionante, es una paliza tremenda. No tenemos casi tiempo para entrenar, sólo para recuperar. Pero aun así tenemos un equipo fuerte para hacer un bien partido en Madrid. Aquí un partido de fútbol es inolvidable. La gente que viene aquí, amigos o familiares, no se lo creen. Es impresionante vivir un partido aquí”.