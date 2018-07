Manzano cree que Agüero no seguirá en el Atlético de Madrid

El futuro del Kun Agüero sigue siendo una incógnita, pero lo que parece claro es que el argentino no seguirá en el Atlético de Madrid la próxima temporada. Así se desprende de las palabras del técnico del conjunto rojiblanco,Gregorio Manzano, quien aseguró que teme que Agüero "no va a estar la próxima temporada".



"Mi ilusión es y era contar con el Kun, pero me temo que no va a estar", reconocio Manzano en la entrevista que concedió a Ángel Rodriguez en 'Al Primer Toque' de Onda Cero.



Una idea que queda confirmada tras escuchar las últimas palabras de Agüero desde Argentina, donde aseguró que "cuando acabe la Copa América, sabré dónde iré".