Laura López: ‘La Federación sabía cómo nos trataba Anna Tarrés, pero había resultados’

Laura López, ex nadadora del equipo nacional de natación sincronizada, nos cuenta los problemas que vivió cuando estaba entrenando bajo el mando de Anna Tarrés. 'Al volver de Pekín me di cuenta de que yo era más importante que el deporte. Me dijo que no podía ir a recoger el Premio al Mérito Deportivo porque no estaba a la altura de mis compañeras', nos explica que se quedó chafada y llamó a su casa muy disgustada.

Hay muchos testimonios muy duros que Laura no ha vivido, pero afirma que 'si ellas lo dicen será verdad'. También nos cuenta cómo, la que era entrenadora de sincronizada hacía distinciones entre las chicas. 'Nos hablaba en catalán y siempre hacía distinciones, aunque algunas niñas catalanas también lo han vivido'. Piensa que las actuales integrantes de la selección española no hablan porque 'son las que están ahí ahora. Hasta cierto punto entiendo su postura, hay que vivirlo desde dentro'.

En unos días la Federación española de natación sincronizada va a dar a conocer el nuevo equipo. Laura López crítica la actitud de la Federación, porque 'se sabía como nos trataban, pero había resultados', a pesar de todo se sentía apoyada por su familia y gracias a ellos logró llegar a la olimpiada que era su sueño. La presión hizo mella en algunas de sus compañeras, e incluso alguna ha confesado haber sufrido bulimia debido a comentarios de la entrenadora que llegó a decir 'has quedado muy bien en las figuras, pero con lo gorda que estás no puedo desfigurar al equipo'. Confiesa que aún hay cosas que no han contado y que seguramente no contarán.