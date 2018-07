Iñaki Azkuna: “Las puertas de Bilbao están abiertas para la Selección española”

Tras el resultado favorable de 2-3 en la ida en Old Trafford, los "leones" buscarán el pase a cuartos de final en su estadio. "Hay que tener cuidado con el United, son muy fuertes" nos dice Azkuna.

Hablamos sobre el entrenador del Athletic, Bielsa, el cual hace un fútbol muy bonito, un juego de ataque y toque, muy parecido al juego del Barcelona de Guardiola. "A mi me gusta mucho el juego de toque y ataque que actualmente lleva a cabo el Bilbao" nos cuenta Iñaki Azkuna . El Alcalde se muestra feliz por la labor del equipo, de los jugadores jóvenes, con tanta proyección y con el Presidente.

Sobre la Final de la Copa del Rey, se muestra indignado ante las "excusas" que se muestran desde el Real Madrid para no jugar en el Bernabéu, excusas referidas a la realización de obras en los aseos del estadio merengue, y que no sientan nada bien en Bilbao, "no entiendo esa negativa, por arreglar unos baños no se puede hacer eso, y me parece una pena que no se haya podido jugar allí, con tanta gente que podríamos haber ido" El Alcalde, cree que hay algo más a parte de las obras, algo que pueda doler. Esto puede ser la rivalidad con el Barcelona, a lo cual Pep Guardiola ya se refirió, pidiendo disculpas al Bilbao irónicamente por no poder jugar en el Bernabéu.



El Alcalde de Bilbao pide respeto a las instituciones, a los himnos y animar al Athletic para conseguir tan preciado trofeo.

Por último hablamos de las deudas del fútbol español con Hacienda , un tema difícil de tratar y en el cual Azkuna es claro. "Eso no puede consentirse, no es un favor y una publicidad para el ciudadano y no es serio"