No hay acuerdo por el convenio colectivo de los jugadores.

Luis Manuel Rubiales , presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), estuvo en Al primer toque y dejó en el aire el inicio de la Liga. La AFE no está de acuerdo con la LFP, que ayer aprobó un fondo de garantía concursal que no cuenta con la aprobación del sindicato de futbolistas. Además, RUBIALES apoyó a las radios españolas, que se niegan a pagar un canon por la retransmisión de partidos.

Luis Manuel Rubiales volvió a evidenciar el desencuentro que mantienen AFE y LFP (Liga de Fútbol Profesional). El presidente del sindicato de futbolistas no garantiza el inicio de la Liga, y es que sigue sin haber firma del nuevo convenio de los futbolistas: “La Liga tiene que empezar cuando los problemas estén resueltos de verdad y con una voluntad que ahora no veo en la LFP. Estamos muy decepcionados. No entendemos cómo en una Liga que crece entre un ocho y un diez por ciento en ingresos económicos cada año, haya un fondo de garantía que tiene más restricciones que el que había en el convenio anterior y que puede que no se apruebe”.

Rubiales fijó el lunes día 8 como fecha clave para la resolución del conflicto: “Esto es una piedra en el camino, una grave interferencia para la firma del convenio colectivo, porque si estamos hablando y no tienes en cuenta nada de lo que digo realmente no sé que valor tienen las reuniones. De todas formas, nos hemos emplazado ambas instituciones para llegar a un acuerdo de mínimos el día 8 de agosto. Ese mismo día tengo convocada una Junta Directiva Extraordinaria para saber si hay acuerdo y dialogar en función de los compromisos que hemos adquirido con los futbolistas de toda España”.

Además, el presidente de la AFE también apoyó a las radios españolas, que se niegan a pagar un canon por la retransmisión de partidos: “La Liga no puede crecer cada año un ocho por ciento, un diez por ciento y de manera consecutiva desde 2003-2004, pasando de 900 millones a 1.800 millones, a costa de los sueldos de los trabajadores, de no pagar a terceros y a costa de pedir más ingresos de aquellos que estáis alrededor del mundo del fútbol”, explicó hablando de las radios españolas.

Y continuó: “No es el momento en una situación de crisis. Hay empresas que cierran porque no tienen ingresos y esto es lo que se está haciendo en el mundo del fútbol. Nos estamos encontrado una situación desordenada y hay que poner orden y coherencia en un momento tan difícil. Pensamos en los jugadores, pero también en la competición”, concluyó Luis Manuel Rubiales.