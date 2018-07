Forlán: ‘Echo de menos el Atlético de Madrid’

Diego Forlán ha recordado su época en el Atlético de Madrid y nos cuenta cómo ve al club rojiblanco.

“Viví 7 años muy buenos allí me trataron con mucho cariño. Echo de menos el Atlético de Madrid, fueron años inolvidables. En el Atlético se vive el éxito y la derrota de una manera muy fuerte. Las victorias sobrepasaron todo lo negativo que pudimos pasar en esos años. Echo de menos la cantidad de gente que dejé allí, yo sigo teniendo mi casa allí en Madrid, es una ciudad en la que te sientes como en la tuya. Ayer cuando llegué a Doha en el hotel me encontré con Cerezo, estuvimos hablando 40 minutos, una alegría para los dos, estuvimos charlando, fue bonito encontrarnos. Dejé muchos amigos allí, compañeros, periodistas... ..Ver al club como está y como están jugando con Simeone es algo muy lindo. Romper esa racha negativa y haber sido parte de ese grupo me pone muy contento y me pone más contento ver de la manera que están.

Cuando piensas en negativo las cosas no van a salir con la misma fluidez. Creo que si hoy les preguntas a los atléticos ninguno va a pensar en negativo. No sólo por lo que el club está dando, sino también por lo que el público trasmite, para los futbolistas es importante porque uno tiene que sentir la cancha donde juega, ese estadio en el que se siente lo de aquí no nos gana nadie.

Sobre el partido ante la Selección Española y el juego del combinado nacional, dice que “Les veo bien. Ahora hay varios jugadores lesionados y tiene la oportunidad Mario y varios jugadores más. Me pone contento, es un gran tío y tiene muy buenas conexiones, es el momento del Atlético de Madrid”.

Sobre el pasado mundial en el que Uruguay fue eliminado en semifinales, “me hubiera gustado estar en esa final, fue un dolor grande perder esa semifinal. Hoy es otro partido, tengo la oportunidad de venir por primera vez a Qatar. Esperemos que se haga un lindo partido”

Forlán nos ha hablado de Uruguay, “un país con mucha historia. Es inexplicable, si te pones a analizar fríamente, que un país tan pequeño con tres millones y pico de habitantes esté compitiendo contra grandes países y ganando tantos títulos es algo extraordinario”.