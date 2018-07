Filipe Luis en Al Primer Toque

Filipe Luis se ha referido al derbi como algo especial, ‘son tres puntos pero el partido no es igual que otros. Es muy especial no sólo para los jugadores, también para los aficionados al deporte’. El lateral no sabe lo que puede pasar pero sí que ‘quiero ganar. Espero que sea un 0 a 1 y no encajemos’. Una victoria en el campo del Madrid pondría en las quinielas al Atlético para ganar la Liga pero Filipe cree que ‘aunque ganemos en el Bernabéu no se puede decir que aspiremos a la Liga. Pensaremos sólo en el siguiente partido’.

Filipe militó una temporada en el Real Madrid Castilla, pero ‘no siento que juego contra un ex equipo. Yo jugué en el Castilla, no en el primer equipo. Yo pasé por allí. Fue como un trámite cuando vine a España’.

Sobre el actual Atlético, reconoce que ‘el equipo del doblete es un espejo’ y cree que está en ‘el mejor equipo en el que he jugado en mi vida. A nivel colectivo es el mejor. Es el equipo más comprometido en el que me he encontrado’. Por último nos ha hablado del nivel que atraviesa, ‘estoy muy contento de hacer un arranque tan bueno' y ‘me siento en mi mejor momento tanto físico como con balón’.