Duane Da Rocha: ‘No me he sentido arropada por la Federación Española de Natación’

Duade da Rocha, nadadora española y reciente ganadora de una medalla de bronce en los Mundiales de Natación, estuvo en Al Primer y declaró que “no me he sentido arropada por la Federación”.

Además la nadadora español dijo que “no quiero echar más piedras pero muy arropada no me he sentido por la Federación. Creo que la Federación está pasando por momentos difíciles y ahora es el momento en que los nadadores tenemos que apoyarla más que nunca”.

Duane aseguró que “sí, nos sentimos un poco solos. Estamos atravesando un momento difícil y sí, nos sentimos solos. Tenemos que buscar otras alternativas, como salir fuera de España por nuestra cuenta para seguir luchando”.

Añadió que “ahora es el momento de pensar en ti mismo y hacer lo que tengas que hacer. No tienes que esperar que nadie te ayude o que te impulse a conseguir mejores resultados”.

Por ultimo expresó que “necesitamos una sensación de equipo. La natación es un deporte individual pero se nota cuando estás arropado y hay gente fuera que te apoya. En esta situación cada uno tira por lo suyo”.