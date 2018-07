'Diego quiere estar aquí y quiere seguir siendo jugador del Atlético'

El lateral confesó que fichó por el Atlético de Madrid para luchar por títulos y que el miércoles van a salir a ganar: “Uno de mis objetivos era poder aspirar a títulos. Poco más de un año y medio después de mi llegada ya puedo aspirar a ganar mi primer título con el Atlético de Madrid y estoy con muchas ganas de que llegue el partido y por supuesto de ganar. La gente se tiene que sentir orgullosa porque estamos llevando el nombre del club por Europa”.

En esta final el rival será el Athletic Club, aunque los madrileños preferían un rival extranjero: “Entre nosotros bromeábamos diciendo que nos habría gustado más un equipo extranjero. No por pensar que no les podamos ganar, sino porque parece un partido de Liga o de Copa del Rey. Nos conocemos mucho. Va a ser un partido muy igualado hasta los minutos finales seguro”.

A estas alturas de la temporada el cansancio es normal en los jugadores, pero Juanfran confirma que darán todo en la final: “El depósito no está lleno, y quien diga lo contrario miente. Pero nosotros tenemos una buena reserva. Nuestros jugadores físicamente son muy fuertes. Mentalmente en Europa League hemos demostrado una fortaleza increíble, sabemos afrontar los partidos, vivir partidos con mucha tensión y ganarlos. Llegamos a la final en la reserva pero nos va a durar. Vamos a dejar la vida y toda la gasolina que tengamos para poder ganar el título”.

En Liga las cosas no están saliendo tan bien para el conjunto rojiblanco, cuyo objetivo era entrar en Champions a principio de temporada: “Está claro que no hemos sido lo regulares que queríamos ser. Lo bueno y lo malo que tiene jugar un torneo como la Liga es que al final de la temporada te dice dónde te mereces estar. El quinto, sexto o séptimo puesto no es el lugar del Atlético de Madrid. Tiene que estar peleando por Champions, tiene que estar entre los mejores, más allá de que Madrid y Barcelona por otras cosas son a día de hoy inalcanzables, tenemos que estar ahí y vamos a darlo todo hasta el final. Si no conseguimos el objetivo de la Champions no habrá sido una temporada buena para nosotros”.

Para que estos objetivos se puedan cumplir, es importante que se pueda mantener el bloque de este año. Para ello la continuidad del brasileño Diego es clave: “Si mantenemos el bloque y tenemos algún refuerzo va a haber una plantilla competitiva para poder estar en lo más alto. Diego quiere estar aquí y quiere seguir siendo jugador del Atlético. Se siente muy querido por la afición y valorado por el club que hizo un esfuerzo importante por él. Pero no depende sólo de él. El Wolfsburgo querrá sacar lo mejor de él y el club intentará hacer un esfuerzo”.

En el plano personal el alicantino reconoce estar muy agradecido al Cholo Simeone: “A partir de jugar de lateral las cosas me han ido mucho mejor. He sido un jugador importante para el Cholo y esa confianza que me ha dado me ha cambiado la vida porque antes estaba pasando desapercibido en el Atlético de Madrid y yo he venido aquí a triunfar. Quiero que todos los atléticos me recuerden por mucho tiempo o para toda la vida”.

Juanfran quiere estar muchos años en el club, y su sueño es llegar a ser capitán: “Quiero estar aquí muchos años, quiero triunfar aquí. Por mi cabeza sólo pasa quedarme. Quiero que mi hijo me vea jugar y triunfar aquí. Soy íntimo de Antonio López, le tengo un respeto grandísimo. Veo lo que representa como capitán, lo que representa para los aficionados, a los compañeros y también es un objetivo para mí. Quería estar en un equipo grande y ya lo estoy, de poder estarlo en la Selección y puede ser posible en un futuro. Ser capitán de este equipo y representar a tantos capitanes que han pasado por aquí es un objetivo que también tengo”.

El colofón ideal a la buena temporada del lateral sería ir a la Selección. Juanfran no esconde su ilusión: “Me haría muchísima ilusión. Sería la llamada más bonita de mi vida. Es algo que desde que soy futbolista profesional ando buscando, el poder vestir la camiseta roja, representar a mi país. Ojalá algún día pueda llegar. Tengo unas ganas tremendas de poder ayudar a mi selección y a mi seleccionador cuando necesite de mí. Dónde hay que firmar para poder ir a la preselección, a esos partidos previos. Aunque sea para estar con el equipo sin jugar. Para mí con estar con la Selección y representar a todos los jugadores españoles y a la afición que tiene una ilusión tremenda de poder conseguir otra Eurocopa sería un orgullo”.