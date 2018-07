Cesc: ‘Siempre esperamos que el Madrid gane, así nos exigimos más’

Cesc Fábregas, que lleva 74 partidos como internacional, ‘a veces miro para atrás y creo que podría llevar más’, ya que empezó con 18 años, pero ‘algunas lesiones’ han impedido jugar más. Sobre el partido ante Panamá, opina que ‘a nivel de competición este partido no nos vale contra Francia’ pero esto no quiere decir ‘que sea un palo venir a Panamá y aquí quieren venir todos’. Además, es ‘una ilusión compartir vestuario con estos futbolistas’.

Cesc nos habla del Barcelona y nos cuenta que ahora se encuentra en ‘el mejor momento físico de su carrera’. Además, reconoce que ‘cada vez estoy más acoplado al sistema’ del equipo, y no mira a las críticas del principio de temporada, en la que se decía que no tenía sitio. Además nos habla de la rivalidad con el Real Madrid y no cree que se jugara la Liga ante el Levante. ‘Siempre esperamos que el Madrid gane, así nos exigimos más’ y ‘debemos ganar todos los partidos si queremos ganar la liga’