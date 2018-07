Carvajal: ‘Si hubiese sentido algo de confianza me hubiese quedado en el Real Madrid’

El jugador del Bayer Leverkusen y ex del Real Madrid Castilla, Daniel Carvajal pasó por los micrófonos de Al Primer Toque para que nos hable del Dortmund, rival de los blancos en Champions.

Carvajal nos cuenta que no tener una oportunidad en el primer equipo del Real Madrid ‘es una espina. Estar en la cantera durante tantos años y ver cómo consigues casi todo en la cantera y no tener esa oportunidad arriba es una espina clavada. Si hubiese sentido algo de confianza me hubiese quedado en el Real Madrid’. Nos cuenta que los jugadores del Castilla, ‘no hablan de la primera plantilla, jugar ahí es algo muy importante, sólo jugadores de élite’

En los últimos años el Barcelona si ha sacado muchos jugadores de cantera porque ‘apuesta por una política de cantera que le está saliendo bien. Son las opciones del entrenador, les da esa oportunidad y están cumpliendo con creces. Si Mourinho no opta a dar esa oportunidad será porque no nos ve preparados’. Sobre un hipotético fichaje por el Barcelona, ‘eso ya sería más difícil de pensárselo pero no espero esa oferta de momento.

Sobre el enfrentamiento de los blancos ante el Dortmund, cree que ‘el Madrid debe ser superior a cualquier equipo. El Borussia tiene bajas importantes, pero son peligrosos a balón parado’.