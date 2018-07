Del Bosque: 'Xavi tuvo un amago de querer apartarse de la selección pero el éxito de la Eurocopa le animó’

Vicente del Bosque nos ha hablado de la reunión de entrenadores a la que ha asistido para cerrar el año y cree que ‘no tenemos nada que envidiar a la gente de fuera', ‘antes salíamos a ver lo que hacían pero ahora estamos a un buen nivel’. Y alaba que el fútbol español haya crecido tanto en los últimos años, ‘está así porque los entrenadores españoles son bastante buenos’. Al seleccionador ha manifestado que le importa mucho saber qué viene por abajo y ‘quiero creer que las nuevas generaciones tendrán un estilo parecido’. Además ha valorado que ‘ahora todos trabajan en las cuestiones como concepto de nuestro fútbol y es bueno que la gente participe de eso’.

Del Bosque ha valorado positivamente el año de la selección tras revalidar el título de la Eurocopa y el nuevo reto de meternos en el mundial de Brasil. No le preocupan que los halagos al equipo puedan perjudicar, ya que ‘una vez que te pones a entrenar con ellos te das cuenta que hay una máxima competencia y esa competencia es sana para el grupo’. Además, ‘saben que hay gente detrás esperando’. Pero Del Bosque no ha negado la evidencia de que partimos como favoritos y opina que ‘no podemos ir de falsa humildad, es una realidad, pero tenemos mucha dificultad por delante’.

Vicente del Bosque no ha querido polemizar con las declaraciones de Mourinho sobre el trabajo del seleccionador, ‘no me busco enemigos', pero ha comparado el trabajo que hacía cuando estaba en el Real Madrid y ‘ahora hago otras cosa, pero tengo trabajo y no tengo que demostrar nada’.

Del Bosque ha hablado de una de las pieza más destacadas del equipo, Xavi, y ha desvelado que ‘tuvo un amago de querer apartarse de la selección pero el éxito de la Eurocopa le animó’. También nos comenta que le dijo ‘que era un hombre clave para nosotros y que tenía que seguir’ y espera que con esto llegue a Brasil. Además cree que estamos en una época muy buena en el fútbol internacional y ‘hay que aprovechar estos años’. Pero también entiende que los futbolistas ‘juegan un número muy alto de partidos’ y ‘tenemos que protegerles y cuidarles y que tengan la posibilidad de que elijan su futuro y se retiren cuando quieran’.