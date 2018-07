Del Bosque: “Nunca nos arrepentiremos de no haber empatado con Croacia para eliminar a Italia”

NO SE ARREPIENTE DE EVITAR EL ‘BISCOTTO’

“Nunca nos arrepentiremos de no haber empatado con Croacia para eliminar a Italia. Esas cosas no son buenas para nuestro deporte. No se ha hecho el suficiente hincapié en la deportividad de Croacia y España”.

ITALIA SE IMPUSO A ALEMANIA EN LA OTRA SEMIFINAL

“Italia ha jugado un buen partido ante Alemania. Hemos llevado vidas paralelas en esta Eurocopa. Los dos hemos ganado una tanda de penaltis antes de llegar a la final. Balotelli ha marcado dos golazos, pero tenemos que preocuparnos de nosotros y estar a la altura de lo que exige una final. Italia ha hecho un gran partido en defensa, con un buen contraataque, dos goles y podían haber hecho más con Alemania volcada sobre su portería. Tienen mucho oficio”.

ITALIA, EL RIVAL EN LA FINAL

“Italia se basa en Pirlo y De Rossi en el centro del campo. Su eje son Pirlo y Balotelli. En la fase de grupos, posiblemente fueron superiores en la primera parte. Fue la selección que nos puso en más problemas”.

NO HAY FAVORITO EN LA FINAL

“Italia ha sido cuatro veces campeona del mundo, así que no podemos hablar de favoritismo. Es una final y está al 50%. No condiciona nada habernos enfrentado a ellos en la fase de grupos. Aquel día Cassano le dijo a Toni Grande (coincidieron en el Real Madrid): ‘A ver si nos enfrentamos en la final’ y aquí estamos”.

¿CÓMO JUGARÁN ESPAÑA E ITALIA?

“Tenemos dos días para pensar en Italia. Paco Jiménez ha visto el Italia - Alemania en Varsovia. Entre todos llegaremos a la mejor solución. Italia, salvo que introduzca alguna novedad, jugará con los mismos. El único que faltaba hoy era Maggio, pero lo ha suplido bien Balzaretti. Creo que jugarán los mismos y de la misma forma que lo han hecho contra Alemania”.

EN LA DEFENSA EMPIEZA ESPAÑA

“Tenemos que aceptar las opiniones de todos. Algunas cosas las hemos hecho bastante bien, como el juego en defensa. Puede que no hayamos hecho el juego estético que todos querrían, pero en todos momento hemos tenido el control de los partidos. Ayer claro que estuvo presente la amenaza de Nani, pero se quedó en amenaza. Portugal no nos creó muchas ocasiones de gol”.

LA TANDA DE PENALTIS ANTE PORTUGAL

"En los penaltis hubo seis o siete jugadores que dieron el paso adelante y eso, sabiendo que no tenían nada que ganar y mucho que perder".