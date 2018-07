Antonio Lobato: "La distancia con Red Bull será mas corta"

Antonio Lobato vuelve a su casa, Onda Cero, pero no para hablar de fútbol sino para hablar de la Fórmula 1, que llega al Grupo Antena 3, abarcando Onda Cero, Nitro y Antena 3.

Antonio Lobato se muestra ilusionado con la nueva temporada de Fórmula 1, y en Al Primer Toque, nos da toda la información sobre la programación del Grupo Antena 3:

"Con respecto a la programación la gran novedad de Antena 3 es que aumenta la calidad y lo va a dar todo", explica Lobato. "Haremos las 3 horas de entrenamientos libres de los viernes en Nitro. Tendremos a Gené metido en el box de Ferrari y cualquier detalle que ocurra lo sabremos de primera mano"

"Los sábados tendremos los entrenamientos libres en Antena 3, la clasificación y después haremos un post. Y para terminar el domingo tenemos maratón, barra libre. Daremos GP2 previo a la carrera de Fórmula 1, con un post después. Son horas y horas en directo de Fórmula 1. Todo está preparado para disfrutar de la Fórmula 1"

Sobre la situación de la escudería italiana Ferrari, Lobato no cree que sea tan mala como la pintan, cree que Alonso puede luchar por el título: "Yo no creo que sea tan grave la situación de Ferrari, aunque creo que el coche no está como quisieran"

Hablamos de nuestro piloto, Fernando Alonso, quien tiene muchas posibilidades de luchar por el título este año. "Fernando está como loco por empezar. Siempre es el mismo, siempre quiere comerse el Mundo, pero con el conocimiento que le da el coche que tiene. La distancia con Red Bull será mas corta"

Por último, Antonio Lobato nos revela su posible apuesta con respecto a la sorpresa del año: "Lotus Renault puede ser una de las sorpresas de la temporada, han realizado bien las cosas"