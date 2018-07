Alberto Contador ante el reto del Tour: "Sé cuales son mis sensaciones, y en la carrera puede pasar de todo"

Alberto Contador pasó por los micrófonos de Al Primer Toque para contarnos cuales son sus aspiraciones de cara al Tour de Francia. El de Pinto respondió claro a las preguntas de Ángel Rodríguez.

La entrevista arrancó con las posibilidades de conseguir su cuarto Tour: "vamos a correrlo y luego ya veremos que es lo que sucede" y es que Contador sabe las dificultades ganarlo ya que "muy pocos corredores lo han conseguido en la historia (ganar cuatro tours). Yo voy con ganas, intentando hacer lo mejor que pueda. Habrá que ver el estado de forma y como recupero día a día". Y es que no ha pasado ni un mes desde que

Contador acabó el Giro de Italia. "No es cuestión de que en un mes recuperas, es que en ese mes también tienes que preparar" a la vez que descansa.

Los últimos test fueron los campeonatos de España, la crono y la prueba de ruta, que aunque no es lo mismo por ser pruebas de un día, "fueron buenos test: en la crono, el pulso me subió rápido, eso es buena señal",

y en la prueba en línea, "terminé bastante contento porque no era un puerto muy exigente, lo único que la exigencia del calor y la distancia, se pudo romper el grupo, estuve alante y siempre te da moral".

Como es habitual ante una prueba como el Tour de Francia, se han hecho encuestas entre corredores y directores en las que Alberto Contador parte como gran favorito para ganar la prueba pero "al final es algo en

lo que siempre te meten. Cada uno tiene una visión, pero yo soy bastante más cauto, porque sé todo lo que llevo y sé cuales son mis sensaciones. Independientemente de lo que digan las encuestas, en carrera puede pasar de todo". El otro favorito en las encuestas es Andy Schleck y eso "es un error. Si tengo que señalar un rival es Schleck, pero hay otros corredores que van a tener más libertad y también tendrán sus oportunidades". Y es que en este Tour hay grande corredores que se han preparado exclusivamente para esta prueba, "por los que las circunstancias de unos y otros corredores son diferentes".

El director de tu equipo, Riss, era el director de Schleck el año pasado algo que "sin duda" puede favorecer a Contador ya que "los conocimientos que tiene sobre él en cuanto al estado de forma que puede mostrar en

carrera, cuando tiene días malos. Ellos no tienen cocimiento de mí porque no han venido a mi equipo, y yo si he ido al suyo, por así decirlo".

Contador cree que la clave de este Tour va a ser el "día a día: Hay

muchos finales en repecho que crea una tensión grandísima. Se tiene que

meter la gente de la general para no perder tiempo y los sprinter para

luchar por la victoria. Cualquier día de esos puede perder tiempo, puede

haber caídas".

En cuanto al ambiente que le rodea al Tour, "Yo espero buen ambiente, habrá gente para todo los gustos", pero no cree que vayan a producirse malas situaciones.

