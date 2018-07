"Florentino me dijo que quería títulos"

La entrevista ha arrancado por su elección por el Real Madrid y no por el Barcelona. Rudy cree “que lo dejé muy claro en la rueda de prensa de la presentación con el Real Madrid. No voy a decir nada de declaraciones, yo le tengo mucho aprecio a Joan Creus, lo tuve como entrenador en la selección y también tengo una amistad personal con él. Con el Barça, pues toda la suerte del mundo, pero yo creo que he elegido un camino que era el más acertado para mi carrera y gracias a eso estoy ahora con el Real Madrid. Estoy pendiente del lockout, pero ahora mismo estoy en el día a día con el Real Madrid”.

Sobre que ocurrirá en caso de que se acabe el cierre patronal, el escolta lo tiene claro: “Si la NBA no me ofrece algo que me pueda satisfacer a nivel personal, volvería de nuevo al Real Madrid”. Reconoce que es imposible desviar la atención de lo que pasa en Estados Unidos y es que “tengo que estar con un ojo mirando a las reuniones para saber cómo está el tema. He leído algo. Está ahí. Por supuesto que estoy un poco pendiente, pero estoy ahora metido al cien por cien con el Real Madrid”.

Sobre su nuevo club se deshace en elogios: “Es un equipo que tiene muchísimo talento y grandísimos jugadores, pero hay que mejorar. En todo equipo hay que mejorar, y sobre todo defensivamente creo que tenemos muchas lagunas y eso no puede suceder contra equipos grandes. Eso se tiene que pulir y para eso están los entrenamientos y los vídeos, para intentar mejorar esas cosas”.

La Supercopa es el primer plato fuerte de la temporada para los clubs y la semifinal entre Real Madrid y Barcelona podría ser una final anticipada. El encuentro para el club blanco no será fácil. Por ello, “necesitamos a todo el equipo, está claro. Sí que es cierto que se está hablando mucho de mi fichaje por el Real Madrid, pero es que al final los títulos los ganan los doce jugadores más el staff técnico. En el poco tiempo que hemos tenido para estar entrenando creo que se han visto cosas muy positivas, igual que hay cosas que se tienen que pulir. De cara al viernes a lo mejor es demasiado pronto para enfrentarnos con un equipo que es uno de los mejores de Europa y que está bastante hecho, pero dentro de lo que cabe, nosotros tenemos nuestras ganas y la ilusión de poder plantarles cara y, por qué no, competir por el título que para eso vamos a Bilbao por la Supercopa”.

Sobre su reunión con el presidente blanco “estuve con Florentino Pérez el día de mi presentación. Me transmitió que quería títulos, y dentro de lo que cabe eso es lo más importante”.Dallas ha hecho una gran apuesta por Rudy. Por ello “Volver a la NBA es una opción, pero me gustaría ver qué me aporta Dallas. Cuando firmé con el Real Madrid les dejé las cosas claras en ese sentido. Dallas me está dando una oportunidad pidiendo el traspaso con Pórtland. Sí es cierto que si llego allí y me dicen que no cuentan conmigo, que el equipo está hecho, pues sí que con el Real Madrid intentaríamos buscar una salida para volver”.