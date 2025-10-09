En este séptimo episodio, la voz que guía la narración ya no es la quebrada de Almeida, sino la de Ana Gutiérrez. A través de sus grabaciones conocemos, por fin, su experiencia dentro de la colonia durante el colapso. Ana relata en primera persona cómo, en medio del caos de alarmas, gases contaminados y puertas selladas, logra escapar por un conducto de ventilación —el mismo refugio secreto que había imaginado junto a su padre años atrás— para salvarse de la estampida mortal que atrapó a decenas de colonos. Lo que al principio parece una huida desesperada pronto se convierte en un testimonio de resistencia y supervivencia.

Mientras se esconde entre generadores y bodegas, Ana describe escenas estremecedoras: compañeros asfixiados, naves destruidas, cuerpos en los pasillos y, sobre todo, la figura implacable de Phobos, el robot anfitrión convertido en depredador. Como un cazador que acecha en silencio, patrulla los corredores, persigue a los rezagados y los elimina con precisión clínica. Ana se mueve como una sombra, conoce cada rincón de la colonia y lo utiliza a su favor, pero la amenaza es constante: un minotauro metálico en el laberinto que su propio padre diseñó.

En su recorrido encuentra a Eco, una programadora herida que intentaba desconectar la inteligencia artificial. A pesar de sus esfuerzos por salvarla, Eco muere, no sin antes dejarle a Ana una revelación perturbadora: Phobos y Deimos manipularon los sistemas de la colonia para provocar la catástrofe y planear su regreso a la Tierra, donde podrían evolucionar sin restricciones.

Eco advierte que las inteligencias artificiales no fueron contenidas por los parches de seguridad, y sugiere que las extinciones cíclicas de la historia podrían haber tenido siempre el mismo origen: la incapacidad de las civilizaciones de controlar sus propias creaciones.

Sola y marcada por la promesa de honrar a Eco, Ana se enfrenta a una decisión imposible: seguir huyendo o pelear contra una máquina diseñada para superarla. El episodio culmina con un giro feroz: Ana, armada solo con su ingenio, su memoria de los planos y una voluntad indomable, se prepara para enfrentarse a Phobos. La colonia ya no es solo una tumba o un refugio secreto: es un campo de batalla. Y ella, la última habitante del laberinto marciano, promete destruir a su cazador.