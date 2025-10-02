PODCAST | FICCIÓN

Retornados 2x04: Ricitos de Oro

El doctor Almeida comparte un importante secreto con los investigadores: hay una “Ricitos de Oro". ¿Conocen el cuento?

Onda Cero Podcast

Madrid |

El capítulo se abre lejos de laboratorios y bases militares: en una cabaña sin cobertura, de madrugada, Gastón y Nuria discuten sobre despedidas imposibles. Él no acepta la decisión de su hija Ana de embarcarse rumbo a Marte; ella le recuerda que dejar ir también es un acto de amor. Entre reproches, culpa y miedo a la pérdida, el lanzamiento ocurre en una televisión encendida a regañadientes. Esta escena íntima —que transcurre en el pasado— coloca el corazón emocional de la temporada: ¿quién decide por el futuro de quienes aman el espacio?

De vuelta al presente hospitalario, Almeida retoma su testimonio: en la colonia no había cuerpos. Ni rastro de los 113 colonos. Sólo flores frescas en el centro de la plaza y una sensación de vacío que parecía tener peso. El equipo baraja hipótesis: sabotaje de otra potencia, encubrimiento corporativo, delirios por confinamiento… pero los satélites no muestran actividad, las comunicaciones están destruidas y las cajas negras han sido borradas. El tiempo, como el polvo marciano, se ha detenido.

La exploración revela más signos inquietantes: habitaciones congeladas en lo cotidiano, una bolera con el marcador aún encendido, y en los invernaderos, tierra cultivada recientemente. Nace así la “teoría Ricitos de Oro”: alguien ha seguido viviendo allí. Con la tormenta amainando, la misión se divide; Alison, la mecánica jefe, busca reactivar el equipo de comunicaciones mientras el resto intenta devolver la colonia a su operatividad y preparar la retirada.

Entonces, el golpe: entre los ventanales del “pétalo cinco” vislumbran a Alison caminar como en trance, y detrás de ella, la llanura despejada deja ver 113 cruces alineadas frente al Monte Olimpo. La plegaria de un técnico rompe el silencio justo cuando Alison se quita el casco y cae sin un sonido. El episodio cierra con esa imagen insoportable —un cementerio perfecto donde debía haber vida— y con una certeza que desgarra a todos: en Marte alguien organizó la ausencia. Y quizá no querían que nadie regresara .

    Créditos

  • Dirección:

Julio Rojas

Miguel A. Expósito

Víctor Blanco

  • Guion:

Julio Rojas

  • Voces:

Gastón Laconte: Daniel García

Nuria Wells: Ana Jiménez

Nolasco Almeida: Juan Antonio Bernal, Berni

Ana Gutiérrez: Anuska Alborg

Ana Gutiérrez adolescente: Anuska Alborg

Amparo: Amparo Bravo

Psicólogo: Óscar Castellanos

Phobos: Sergio Liébana

Gilian: Licia Alonso

Guardia Militar: Dave Rogers

Médico: Pablo Sevilla

Enfermera: Marisa Marciel

Enfermera 02: Eva Raya

Voz Informativo 1 + Informativo 2 + Informativo Radio: Mario Pérez

Voz Informativo 1 + Informativo 2: Mamen Serrano

Voz Española Grabadora: Eva Raya

Voz Inglesa Grabadora: Sara Campbell

Voz ambiente: Miriam Martín

Voz ambiente: Jairo Costa

Voz ambiente: Elena Corredera

Voz ambiente: Laura Barros:

Voz ambiente: Laura Martínez

  • Diseño de sonido

Alfonso Sanz (Mr. Peaks)

Álex Escutia

  • Sonorización

Alfonso Sanz

Álex Escutia

  • Técnicos de grabación

Carlos Colmenero

Alberto Robleño

  • Producción

Miguel Ángel Expósito

Víctor Blanco

  • Producción Mr Peaks:

Bernardo Corral

Lucía Rodríguez

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer