Retornados 2x01: Bienvenida a la tierra

Después de meses de silencio y especulaciones, la cápsula de descenso de la misión ‘Orfeo 1’ reaparece en el Atlántico con sólo dos tripulantes: uno en coma y otro en un estado físico y mental precario. Así arranca la segunda temporada de Retornados, con un interrogatorio cargado de tensión, misterio y revelaciones perturbadoras. El doctor Nolasco Almeida, aún bajo los efectos del aislamiento espacial y la descompensación fisiológica, es recibido en una base militar en Cádiz para intentar reconstruir lo ocurrido en la misión que debía traer de vuelta los restos de los colonos desaparecidos en Marte.
Pero lo que parecía una operación de rescate se transforma en algo mucho más oscuro. Almeida habla de alucinaciones, símbolos crípticos, y de un fenómeno que denomina "efecto perspectiva", una desconexión brutal entre quienes han estado fuera del planeta y quienes nunca han salido.
En medio de su relato, surge una figura clave: "la mensajera", supuestamente en coma, pero que, según el doctor, aún tiene un papel por cumplir. Sus palabras se entrelazan con advertencias, delirios y una sensación creciente de que el verdadero peligro no está en el espacio, sino en la forma en que la Tierra decide interpretar —o encubrir— lo ocurrido.
Los entrevistadores, Gastón y Nuria, deben navegar entre la lucidez y el delirio, intentando extraer datos concretos mientras el tiempo apremia y las condiciones del paciente se deterioran. Lo que descubren los enfrenta a la posibilidad de que la tragedia de los llamados “Retornados” no fue un accidente, sino una consecuencia inevitable de algo que nunca debió ser desenterrado en Marte. Una secta, una conspiración, un fenómeno psicológico extremo... o tal vez, un cambio evolutivo que la humanidad aún no está preparada para entender.
Créditos
- Dirección:
Julio Rojas
Miguel A. Expósito
Víctor Blanco
- Guion:
Julio Rojas
- Voces:
Gastón Laconte: Daniel García
Nuria Wells: Ana Jiménez
Nolasco Almeida: Juan Antonio Bernal, Berni
Ana Gutiérrez: Anuska Alborg
Ana Gutiérrez adolescente: Anuska Alborg
Amparo: Amparo Bravo
Psicólogo: Óscar Castellanos
Phobos: Sergio Liébana
Gilian: Licia Alonso
Guardia Militar: Dave Rogers
Médico: Pablo Sevilla
Enfermera: Marisa Marciel
Enfermera 02: Eva Raya
Voz Informativo 1 + Informativo 2 + Informativo Radio: Mario Pérez
Voz Informativo 1 + Informativo 2: Mamen Serrano
Voz Española Grabadora: Eva Raya
Voz Inglesa Grabadora: Sara Campbell
Voz ambiente: Miriam Martín
Voz ambiente: Jairo Costa
Voz ambiente: Elena Corredera
Voz ambiente: Laura Barros:
Voz ambiente: Laura Martínez
- Diseño de sonido
Alfonso Sanz (Mr. Peaks)
Álex Escutia
- Sonorización
Alfonso Sanz
Álex Escutia
- Técnicos de grabación
Carlos Colmenero
Alberto Robleño
- Producción
Miguel Ángel Expósito
Víctor Blanco
- Producción Mr Peaks:
Bernardo Corral
Lucía Rodríguez