Retornados 2x01: Bienvenida a la tierra

Después de meses de silencio y especulaciones, la cápsula de descenso de la misión ‘Orfeo 1’ reaparece en el Atlántico con sólo dos tripulantes: uno en coma y otro en un estado físico y mental precario. Así arranca la segunda temporada de Retornados, con un interrogatorio cargado de tensión, misterio y revelaciones perturbadoras. El doctor Nolasco Almeida, aún bajo los efectos del aislamiento espacial y la descompensación fisiológica, es recibido en una base militar en Cádiz para intentar reconstruir lo ocurrido en la misión que debía traer de vuelta los restos de los colonos desaparecidos en Marte.

Pero lo que parecía una operación de rescate se transforma en algo mucho más oscuro. Almeida habla de alucinaciones, símbolos crípticos, y de un fenómeno que denomina "efecto perspectiva", una desconexión brutal entre quienes han estado fuera del planeta y quienes nunca han salido.

En medio de su relato, surge una figura clave: "la mensajera", supuestamente en coma, pero que, según el doctor, aún tiene un papel por cumplir. Sus palabras se entrelazan con advertencias, delirios y una sensación creciente de que el verdadero peligro no está en el espacio, sino en la forma en que la Tierra decide interpretar —o encubrir— lo ocurrido.

Los entrevistadores, Gastón y Nuria, deben navegar entre la lucidez y el delirio, intentando extraer datos concretos mientras el tiempo apremia y las condiciones del paciente se deterioran. Lo que descubren los enfrenta a la posibilidad de que la tragedia de los llamados “Retornados” no fue un accidente, sino una consecuencia inevitable de algo que nunca debió ser desenterrado en Marte. Una secta, una conspiración, un fenómeno psicológico extremo... o tal vez, un cambio evolutivo que la humanidad aún no está preparada para entender.

Créditos

Dirección:

Julio Rojas

Miguel A. Expósito

Víctor Blanco

Guion:

Julio Rojas

Voces:

Gastón Laconte: Daniel García

Nuria Wells: Ana Jiménez

Nolasco Almeida: Juan Antonio Bernal, Berni

Ana Gutiérrez: Anuska Alborg

Ana Gutiérrez adolescente: Anuska Alborg

Amparo: Amparo Bravo

Psicólogo: Óscar Castellanos

Phobos: Sergio Liébana

Gilian: Licia Alonso

Guardia Militar: Dave Rogers

Médico: Pablo Sevilla

Enfermera: Marisa Marciel

Enfermera 02: Eva Raya

Voz Informativo 1 + Informativo 2 + Informativo Radio: Mario Pérez

Voz Informativo 1 + Informativo 2: Mamen Serrano

Voz Española Grabadora: Eva Raya

Voz Inglesa Grabadora: Sara Campbell

Voz ambiente: Miriam Martín

Voz ambiente: Jairo Costa

Voz ambiente: Elena Corredera

Voz ambiente: Laura Barros:

Voz ambiente: Laura Martínez

Diseño de sonido

Alfonso Sanz (Mr. Peaks)

Álex Escutia

Sonorización

Alfonso Sanz

Álex Escutia

Técnicos de grabación

Carlos Colmenero

Alberto Robleño

Producción

Miguel Ángel Expósito

Víctor Blanco

Producción Mr Peaks:

Bernardo Corral

Lucía Rodríguez