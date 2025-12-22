ondacero.es
Tertulia zona cero: La navidad activa una parte del cerebro

Mado Martínez, Juanjo Sánchez-Oro y Álvaro Anula comentan en esta última tertulia del año un nuevo estudio sobre cómo la Navidad activa una parte del cerebro, qué probabilidad existe realmente de que nos toque el gordo de la lotería, la posible doble corteza terrestre hallada en el Triángulo de las Bermudas, ¿por qué se están poniendo en duda las terapias neurológicas de Oliver Saks. ¿Qué hay de verdad en el eco de una señal captada que vendría de un universo paralelo? La ginebra que han elaborado monjes del siglo XXI con una receta de tiempos de Carlomagno. Las curiosas preguntas que durante el año han hecho los españoles a Alexa y muchas cosas más.

