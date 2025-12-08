01H 12 MIN TERTULIA ZONA CERO: Una aplicación te permite hablar con tus seres queridos fallecidos

En la Tertulia Zona Cero surge el debate con Juanjo Sánchez-Oro, Mado Martínez y Miguel Pedrero, sobre la posibilidad de hablar con personas fallecidas a través de una aplicación y sus posibles consecuencias. Además la acción de empresas privadas que pretenden bloquear el sol o el boom del neopaganismo que ha surgido en los países nórdicos. El robot soldado que han creado los chinos. La sorprendente investigación sobre la creación de vida compleja. El hallazgo de una nueva estructura debajo de Stonehenge o lo que esconde el asteroide Bennu relacionado con el origen de la vida.