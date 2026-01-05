01H 14 MIN ¿Somos de origen marciano?

Una nueva investigación sugiere que la vida en el planeta Tierra podría tener su origen en un meteorito procedente de Marte, así comienza la primera tertulia del año con Mado Martínez, Juanjo Sánchez-Oro y Miguel Pedrero. Además curiosas predicciones sobre el 2026 que se hicieron hace cien años. El ensayo de reproducción con ratones en el espacio realizado por los chinos. Adelantos y predicciones según la ciencia que tendrán lugar este nuevo año. El extraño asesinato de un científico que investigaba sobre energía infinita. El sacerdote que afirma que el demonio está detrás de trastornos como la ansiedad y el curioso exoplaneta con forma de limón que ha sorprendido a los científicos.