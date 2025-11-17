ondacero.es
La rosa de los vientos

01H 17 MIN

Revelador estudio genético sobre la sangre de Hitler

Adolf Hitler como murio realmente_643x397
  • 01H 17 MIN

Revelador estudio genético sobre la sangre de Hitler

Tertulia Zona Cero

compartir
Revelador estudio genético sobre la sangre de Hitler

Abrimos la tertulia con Mado Martínez, Álvaro Anula y Juanjo Sánchez Oro hablando del análisis de un resto de sangre supuestamente de Hitler recogida en el bunker donde falleció, del que han sacado ciertas conclusiones que se cuentan en un documental. Además Marte, la nueva apuesta de Jeff Bezos y la búsqueda de vida en las cuevas marcianas. China también es noticia por su empeño en conseguir la longevidad y por que han estado detrás del primer ciberataque global cometido con IA. Y hablamos de misterios como los hoyos de Perú o la casa más encantada que se encuentra en Italia

Temas

  • viaje
  • Jeff Bezos
  • ADN
  • Marte
  • genética
  • sangre
  • análisis
  • Agujero
  • ciberataque
  • Sentidos
  • IA
  • casa encantada
  • Tertulia Zona Cero
  • Hitler
  • Inmortalidad
  • matrimonio
  • cuevas
  • vida
  • Perú
  • Luna

Te puede gustar

OCP - Más de uno ROW

Más de uno

OCP - Noticias mediodía ROW

Noticias mediodía

OCP - Por fin ROW

Por fin

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer