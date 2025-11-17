01H 17 MIN Revelador estudio genético sobre la sangre de Hitler

01H 17 MIN Revelador estudio genético sobre la sangre de Hitler Tertulia Zona Cero compartir Revelador estudio genético sobre la sangre de Hitler Código copiado









Abrimos la tertulia con Mado Martínez, Álvaro Anula y Juanjo Sánchez Oro hablando del análisis de un resto de sangre supuestamente de Hitler recogida en el bunker donde falleció, del que han sacado ciertas conclusiones que se cuentan en un documental. Además Marte, la nueva apuesta de Jeff Bezos y la búsqueda de vida en las cuevas marcianas. China también es noticia por su empeño en conseguir la longevidad y por que han estado detrás del primer ciberataque global cometido con IA. Y hablamos de misterios como los hoyos de Perú o la casa más encantada que se encuentra en Italia