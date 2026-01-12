01H 13 MIN Una investigación sobre fotos de alta resolución de la Sábana Santa revela radiación

01H 13 MIN Una investigación sobre fotos de alta resolución de la Sábana Santa revela que la imagen se formó por radiación TERTULIA ZONA CERO compartir Una investigación sobre fotos de alta resolución de la Sábana Santa revela que la imagen se formó por radiación Código copiado









El ingeniero químico Thomas McAvoy de la Universidad de Maryland ha examinado fotografías de alta resolución de la Sábana Santa de Turín observando en los pixeles la tenue imagen corporal de la tela y llegando a la conclusión de que esa imagen se explica mejor si su origen es debido a un estallido de radiación. Esta noticia provoca el debate entre Josep Guijarro y Juanjo Sánchez Oro en la Tertulia zona cero, donde también hablamos de la búsqueda de ADN de Leonardo Da Vinci, del sueño premonitorio de un cantante colombiano que acaba de fallecer, de los eclipses que habrá en España en los próximos tres años. Y también ¿qué hay de cierto de que los griegos llegaran a América antes que Colón? ¿Por qué Marcos Rubio ha cambiado de opinión sobre los ovnis? O qué le pasó al irlandés que decidió enterrarse dentro de un ataúd durante casi dos meses.