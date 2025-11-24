01H 16 MIN
La IA descubre la vida más antigua en la Tierra
Josep Guijarro, Ana Vázquez Hoys y Miguel Pedrero cuentan en la Tertulia Zona Cero como han entrenado a la IA para detectar microorganismos fantasmas que evidencian pruebas de vida antigua en nuestro Planeta. El por qué existe la confusión del mundo religioso que rodeaba a Akenatón en el antiguo Egipto. ¿Qué han descubiertos sobre los lobos y el uso de ciertas trampas de cangrejos? La capacidad de resistencia de un musgo antiguo que ha sobrevivido en el exterior de la Estación Espacial internacional a unas inclemencias terribles durante nueves meses en el espacio. ¿Qué nuevas evidencias se saben de la anomalía del Báltico? O el superllamativo comportamiento de una hormiga reina que engañó a la obreras de otro nido para que mataran a su madre y quedarse ella de nueva hormiga reina.
