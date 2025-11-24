ondacero.es
La rosa de los vientos

01H 16 MIN

La IA descubre la vida más antigua en la Tierra

Vida antigua en la Tierra
  • 01H 16 MIN

La IA descubre la vida más antigua en la Tierra

Tertulia Zona Cero

compartir
La IA descubre la vida más antigua en la Tierra

Josep Guijarro, Ana Vázquez Hoys y Miguel Pedrero cuentan en la Tertulia Zona Cero como han entrenado a la IA para detectar microorganismos fantasmas que evidencian pruebas de vida antigua en nuestro Planeta. El por qué existe la confusión del mundo religioso que rodeaba a Akenatón en el antiguo Egipto. ¿Qué han descubiertos sobre los lobos y el uso de ciertas trampas de cangrejos? La capacidad de resistencia de un musgo antiguo que ha sobrevivido en el exterior de la Estación Espacial internacional a unas inclemencias terribles durante nueves meses en el espacio. ¿Qué nuevas evidencias se saben de la anomalía del Báltico? O el superllamativo comportamiento de una hormiga reina que engañó a la obreras de otro nido para que mataran a su madre y quedarse ella de nueva hormiga reina.

Temas

  • Lobos
  • Egipto
  • tierra
  • Tutankamón
  • Antiguo Egipto
  • vida
  • Estación Espacial Internacional
  • hormiga
  • herramientas
  • IA
  • RESISTENCIA

Te puede gustar

OCP - Más de uno ROW

Más de uno

OCP - Noticias mediodía ROW

Noticias mediodía

OCP - Por fin ROW

Por fin

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer