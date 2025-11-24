ondacero.es
La rosa de los vientos

15:38 MIN

El Templo de Debod: una joya egipcia en Madrid

Templo de Debod
  • 15:38 MIN

LA PUERTA DEL MISTERIO

Hace una semanas, el egiptólogo Tito Vivas daba a conocer a través de redes sociales un video en el cual reclamaba la protección en un museo del Templo de Debod, que se encuentra en la Plaza España de Madrid, sometido a los rigores del clima y a los actos vandálicos de algunos jóvenes. El video se convirtió en viral y fue reproducido casi en tres millones de ocasiones. Ya ha provocado alguna reacciones más que esperanzadora. El propio Tito Vivas nos lo cuenta.

Temas

  • Egipto
  • Plaza España
  • Madrid
  • Templo

