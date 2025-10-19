44:08 MIN

Vicente Vallés: "Los que dirigen los servicios de inteligencia son muy fieles a los líderes de su país" MATERIA RESERVADA 2.0









El mundo del espionaje y sus secretos es el tema en torno al cual orbita la reciente novela de Vicente Vallés. Se titula La caza del ejecutor (Espasa). Vicente es el presentador en Antena 3 del informativo más visto del país. Y nuestra sección Materia Reservada, la más veterana de la radio española sobre el mundo del espionaje. Nos encanta haberlo recibido.