La rosa de los vientos

44:10 MIN

La semana loca del "rey" Trump

autor
  • 44:10 MIN

La semana loca del "rey" Trump

MATERIA RESERVADA: "EL IV REICH"

La semana loca del "rey" Trump

En estos últimos días, Donald Trump ha sembrado la polémica en varias ocasiones. A una periodista que le hizo una pregunta incómoda le ha dicho "cállate, cerdita", ha señalado que el asesinato de un periodista por orden de un mandatario saudí "son cosas que pasan" y ha presentado un supuesto plan de paz para poner fin a la guerra de Ucrania. Fernando Rueda nos cuenta todo esta en la semana en la que Bruno Cardeñosa ha publicado el libro El IV Reich (Planeta), una obra en la cual revela datos que nos certifican los miedo que genera Trump. Ambos, junto a Silvia Casasola, dialogan, debaten y analizan la Cara B del presidente de Estados Unidos.

Temas

  • Guerra Rusia Ucrania
  • libro
  • Donald Trump
  • Bruno Cardeñosa
  • Editorial Planeta

