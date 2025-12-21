17:55 MIN Las nueva estrategia mundial: los nuevos minerales de sangre

La nueva geoestrategia mundial









Se conoce como triángulo del litio -el mineral de las baterías de los móviles, de los coches o de los ordenadores- a la zona en donde se encuentran las mayores reservadas de este mineral. Para dominar el mundo, hay que dominar los tres países en donde se encuentra este triángulo: Chile, Argentina y Bolivia. Y es que los minerales y los recursos naturales explican muchas de las tendencias políticas, guerras y conflictos que existen en el mundo