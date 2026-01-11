22:21 MIN Nuevas desapariciones en el Triángulo de las Bermudas

Las desapariciones de barcos y aviones en el Triángulo de las Bermudas son uno de los temas más importantes del mundo del misterio. No sabemos qué ocurre allí. Todavía está por resolver. Y los casos extraños siguen ocurriendo: el últimos de ellos afecta a un español. Desapareció en su yate, cerca de Florida, hace unas semanas. Fue la última de las noticias que tuvimos de él.