La rosa de los vientos

22:21 MIN

Nuevas desapariciones en el Triángulo de las Bermudas

Triángulo de las Bermudas
  22:21 MIN

Nuevas desapariciones en el Triángulo de las Bermudas

SIN LÍMITES

Nuevas desapariciones en el Triángulo de las Bermudas

Las desapariciones de barcos y aviones en el Triángulo de las Bermudas son uno de los temas más importantes del mundo del misterio. No sabemos qué ocurre allí. Todavía está por resolver. Y los casos extraños siguen ocurriendo: el últimos de ellos afecta a un español. Desapareció en su yate, cerca de Florida, hace unas semanas. Fue la última de las noticias que tuvimos de él.

Temas

  • Desapariciones
  • misterio
  • La Rosa de los vientos
  • enigmas

