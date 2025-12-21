22:49 MIN
"La primera vez que se cita el 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Jesús es en el siglo III"
FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ: UN HISTORIADOR EN BUSCA DE LOS ORÍGENES DE LA NAVIDAD
El origen de la Navidad hay que buscarlo mucho antes de nacimiento de Jesús. Y parece que no hay que buscarlo el 25 de diciembre, sino que determinados documentos nos hablan de una fecha entre marzo y noviembre. Y no sólo eso es un mito, sino que como nos cuenta Francisco José Gómez hay numerosas leyendas que han influido en las creencias sobre el nacimiento de Jesús.
