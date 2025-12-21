22:49 MIN "La primera vez que se cita el 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Jesús es en el siglo III"

El origen de la Navidad hay que buscarlo mucho antes de nacimiento de Jesús. Y parece que no hay que buscarlo el 25 de diciembre, sino que determinados documentos nos hablan de una fecha entre marzo y noviembre. Y no sólo eso es un mito, sino que como nos cuenta Francisco José Gómez hay numerosas leyendas que han influido en las creencias sobre el nacimiento de Jesús.