ondacero.es
La rosa de los vientos

22:49 MIN

"La primera vez que se cita el 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Jesús es en el siglo III"

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Adoraci%C3%B3n_de_los_pastores_%28Murillo%29.jpg
  • 22:49 MIN

"La primera vez que se cita el 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Jesús es en el siglo III"

FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ: UN HISTORIADOR EN BUSCA DE LOS ORÍGENES DE LA NAVIDAD

compartir
"La primera vez que se cita el 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Jesús es en el siglo III"

El origen de la Navidad hay que buscarlo mucho antes de nacimiento de Jesús. Y parece que no hay que buscarlo el 25 de diciembre, sino que determinados documentos nos hablan de una fecha entre marzo y noviembre. Y no sólo eso es un mito, sino que como nos cuenta Francisco José Gómez hay numerosas leyendas que han influido en las creencias sobre el nacimiento de Jesús.

Temas

  • misterios
  • nochebuena
  • Belén
  • Reyes Magos
  • La Rosa de los vientos
  • Navidad

Te puede gustar

OCP - Más de uno ROW

Más de uno

La Brujula

La brújula

OCP - Julia en la onda ROW

Julia en la onda

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer