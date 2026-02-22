ondacero.es
La rosa de los vientos

22/02/2026

"El planeta que hemos descubierto echa por tierra muchas de las cosas que creíamos"

Concepto artístico de dos exoplanetas
  17:52 MIN

IGNASI RIBAS, DIRECTOR4 DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS ESPACIALES

Ya se han encontrado 6.000 planetas fuera del Sistema Solar. Antes de llegar a 2030, es posible que ya se hayan descubierto 10.000 Y aunque parezcan muchos, es una cifra muy pequeña respecto a todos los que deben existir en el Universo. Entre los más extraños se encuentran los planetas que orbitan en torno a la estrella LHS1903.... Nos lo cuenta uno de los principales buscadores del mundo, el astrónomo Ignaci Ribas.

