22/02/2026 "El planeta que hemos descubierto echa por tierra muchas de las cosas que creíamos"

IGNASI RIBAS, DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS ESPACIALES









Ya se han encontrado 6.000 planetas fuera del Sistema Solar. Antes de llegar a 2030, es posible que ya se hayan descubierto 10.000 Y aunque parezcan muchos, es una cifra muy pequeña respecto a todos los que deben existir en el Universo. Entre los más extraños se encuentran los planetas que orbitan en torno a la estrella LHS1903.... Nos lo cuenta uno de los principales buscadores del mundo, el astrónomo Ignaci Ribas.