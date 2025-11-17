ondacero.es
La rosa de los vientos

32:58 MIN

"La lucha contra el cambio climático está en un momento peligroso: hay intereses económicos"

Fernando Valladares, el científico más implicado contra el cambio climático

En este momentos, dirigentes, científicos y activistas están reunidos en la COP30 de Brasil para luchar contra el cambio climático. Estamos en un momento trascendental: cada vez las temperaturas suben más y los problemas climáticos son mayores. Uno de los científicos más implicado en esta luchar es Fernando Valladares. Con él hablamos. Escucha aquí la conversación.

