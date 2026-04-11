12/04/2026 "Ya estamos viviendo las consecuencias de la situación climática"

23:50 MIN "Ya estamos viviendo las consecuencias de la situación climática" MAR GÓMEZ, FÍSICA Y METEORÓLOGA compartir "Ya estamos viviendo las consecuencias de la situación climática" Código copiado









La ciencia son datos, y los datos no ofrecen lugar a la duda: el cambio climático es un problema urgente que hay que solucionar ya mismo. Nuestras invitada, Mar Gómez, que fuera mujer del tiempo de Telemadrid, es una de las mejores divulgadoras científicas del país. Acaba de publicar el libro El tictac climático.