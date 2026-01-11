ondacero.es
La rosa de los vientos

36:21 MIN

Elsa Punset: "Vivimos en una sociedad que ha sustituido la felicidad por el placer"

  36:21 MIN

Elsa Punset: "Vivimos en una sociedad que ha sustituido la felicidad por el placer"

AL HABLA CON UNA DE LAS GRANDES DIVULGADORAS DEL PAÍS

Elsa Punset: "Vivimos en una sociedad que ha sustituido la felicidad por el placer"

Elsa Punset es una de las grandes divulgadoras del país. Sus libros tan llegado a cientos de miles de persona. Sus última obra si titula Alas para volar (Ed. Destino). "Tenemos un problema de desconexión nos la realidad que nos lleva a la infelicidad", nos asegura, pero nos ofrece algunas pautas para poder acercarnos a la felicidad.

