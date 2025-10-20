ondacero.es
Encuentros desconocido

27:21 MIN

Bruno
  • 27:21 MIN

Jean-Noël Orengo: "Hitler tuvo una relación que fue casi homoerótica con el arquitecto del nazismo"

LA PUERTA DEL MISTERIO

compartir
Jean-Noël Orengo: "Hitler tuvo una relación que fue casi homoerótica con el arquitecto del nazismo"

La figura de Albert Speer es fundamental para la expansión del nazismo. Fue arquitecto de carrera y también responsable de gran parte de la ideología de Hitler. Se encargó de generar parte de su puesta en escena. Además, fue Ministro de Armamento. Y lo más llamativo: Hitler sintió por él algo parecido a una fascinación homoerótica. Juan-Nöel Orengo es el autor del libro El desdichado amor del fürer (AdN). Aprovechando su visita a España ha estado con nosotros.

Temas

  • Adolf Hitler

Te puede gustar

OCP - Más de uno ROW

Más de uno

La Brujula

La brújula

OCP - Por fin ROW

Por fin

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer