Jean-Noël Orengo: "Hitler tuvo una relación que fue casi homoerótica con el arquitecto del nazismo"

La figura de Albert Speer es fundamental para la expansión del nazismo. Fue arquitecto de carrera y también responsable de gran parte de la ideología de Hitler. Se encargó de generar parte de su puesta en escena. Además, fue Ministro de Armamento. Y lo más llamativo: Hitler sintió por él algo parecido a una fascinación homoerótica. Juan-Nöel Orengo es el autor del libro El desdichado amor del fürer (AdN). Aprovechando su visita a España ha estado con nosotros.