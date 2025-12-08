21:37 MIN La verdad oculta tras la falsa paz entre el Congo y Ruanda

La verdad oculta tras la falsa paz entre el Congo y Ruanda









Hace tan sólo unos días se anunciaba que Ruanda y el Congo habían alcanzado un acuerdo de paz, pero detrás de dicha paz están los intereses ocultos de Estados Unidos, que tienen por objeto hacerse con los minerales y tierras raras que se encuentran en las minas de la región de Kiwu, una de las zonas mineras más importantes del mundo, que cuenta con cobalto, coltan y tierras raras.

Gracias al acuerdo, Estados Unidos puede hacerse con el acceso a los productos mineros, muy necesarios para las fabricación de elementos tecnológicos como teléfonos u ordenadores. Sin esos minerales, dichos objetos no pueden fabricarse, pero esos minerales se encuentran, fundamentalmente, en esta región del Congo y China.

La última fase de este conflicto -que arrancó hace varias décadas- arrancó cuando a comienzos de este año, cuando la guerrilla ruandesa M23 empezó a atacar el Congo. Por diferentes asuntos, se sabe que detrás de esta guerrilla podrían estar determinados financiadores extranjeros. ¿Estaba Estados Unidos detrás de esta guerrilla? Parta saber algo más sobre este asunto hemos acudido a uno de los especialistas que más sabe en España sobre Tierras Raras: Juan Manuel Chomón.